Karenin çevresi nasıl bulunur? kare çevresi hesaplama ve formülü

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Kare dikdörtgen ve eş kenar dörtgen olarak da bilinmektedir. Çünkü bu iki dörtgen çeşidinin tüm özelliklerini kare taşımaktadır. Bireyler matematik alanında önemli bir yere sahip olan geometri derslerinde mutlaka karenin alan ve çevresini hesaplamayı görmüştür. Hatta geometri sınavlarında kare hesaplamaları sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Tarihte karenin eski adı murabba olarak geçmektedir.

Karenin Çevresi Nasıl Bulunur?

Karenin çevresi farklı şekillerde hesaplanabilmektedir. Kısaca bildirmek gerekirse karenin bir kenar uzunluğunu 4 rakamı ile çarptığımızda karenin çevresini hesaplamış oluruz. Bu bağlamda karenin çevresini bulmak için karenin bir kenar uzunluğunun ne olduğunu bilmek gerekir. Elbette ki karenin çevresinin bulunması için matematikte formül geliştirilmiştir. Örneğin karenin bir kenar uzunluğuna ''a'' denilerek formül haline dönüştürülebilir.

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Bilinmesi gereken bir diğer bilgi de karenin çevre uzunluğunun karenin tüm kenarlarının toplamına eşit olduğu bilgisidir. Çünkü karenin her kenarı birbirine eşittir. Dolayısıyla karenin tüm kenarlarını topladığımızda çevresini bulmuş oluruz. Bu yüzden karenin bir kenar uzunluğu dört ile çarpılmaktadır.

Karenin tüm kenarları birbirine eşit olduğu gibi iç açıları toplamı da 90 derecedir. Örneğin bir karenin kenar uzunlukları bilinmiyorsa elimizde sadece 196 metre kare bir kare var ise karenin bir kenar uzunluğunu bulmak için 196 sayısının bir tam kare sayı olmasından faydalanırız. Böylece örnekteki karenin bir kenarı 14 olur.

Kare Çevresi Hesaplama Ve Formülü

Bu başlıkta karenin çevresini hesaplamayı iyi algılayabilmek adına çeşitli örneklere yer vereceğiz. Elbette ki bundan önce karenin çevresinin formülünü bildirelim. Ardından da kolaydan zora olacak şekilde kare çevresi hesaplama örneklerine yer verelim.

Karenin bir kenar uzunluğuna ''a'' diyelim. O halde karenin çevresinin formülü de 4a olacaktır. Yani kare çevresi= 4 X a

Karenin bilinmesi gereken önemli özellikleri vardır. Karenin dört adet kenarı vardır. Bu kenarların her biri mutlaka birbirine eşit uzunluktadır. Aynı zamanda karenin köşegen uzunlukları da birbirine eşittir. Karenin iki köşegeni vardır. Böylece karenin toplamda dört kenarı ve dört köşesi olduğu bilinir. Kenarlar ise birbirine 90 derecelik açıyla bağlıdır. Buradan anladığımız kare dörde bölündüğü taktirde dört adet ikiz kenar dik üçgen meydana gelecektir.

Örnek 1

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İlgili karenin bir kenar uzunluğu 175 cm dir. Karenin çevresini hesaplayınız?

Çözüm:

Karenin çevresi formülü: 4 X a

Buradaki a karenin bir kenarının formüle edilmiş şeklidir. Yani a yerine soruda verilen 175 rakamı eklenir. 4 X 175= 700 karenin çevresidir.

Örnek 2

ABCD bir karedir. BD köşegen olarak verilir. DE 14 cm olarak verilir. EB 2 cm olarak verilir. AE x olarak verilir ve x değerinin bulunması istenir?

Çözüm:

Çözüm de AC köşegeni çizilir. Burada AC dik yani BD olmaktadır. Burada BD 14 artı 2 olacak şekilde 16 cm dir. DO OB ye eşit olduğuna ve 8 cm olmasından dolayı OE 6 cm olur. AC BD ye eşittir ve 16 cm dir. Bu yüzden AO eşit OC 8 cm olmaktadır. OAE bir dik üçgendir ve pisagor teoreminin uygulanması gerekir. Böylece buradaki AE yani X 10 cm bulunur.