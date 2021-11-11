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Karel ne demek, ne anlama gelir? Karel kelimesinin TDK sözlük anlamı...

#TDK#Karel#Nedir
Karel ne demek, ne anlama gelir Karel kelimesinin TDK sözlük anlamı...

Güzel bir isim olması ile beraber pek çok anne ve baba Karel adının anlamını öğrenmeye çalışmaktadır. Hem kelime anlamı hem de isim anlamı şeklinde ortak bir yapıya sahip olduğunu söylemek mümkün. Peki Karel ne demek, ne anlama gelir? Karel kelimesinin TDK sözlük anlamı hakkında detayları derledik.

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Fransızca olan Karel ismi aynı zamanda Türkçede kullanılmaktadır. Özellikle erkek çocuklar için değerlendirecek güzel ve özel isimler içerisinde yer alır. Hem okunuşu hem de anlamı ile beraber ilgi çeken güzel isimler arasında bulunduğunu söylemek gerekir.

Karel Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Çocuklarına isim arayışı içerisinde olan birçok anne ve baba Karel adı ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu doğrultuda birden fazla değişik anlama sahip olduğunu söylemek gerekir.

 - Saf, katıksız

 - Allah'ın gönderdiği mucize meyve

 - İyi işler yapan

 Bu şekilde yukarı öne çıkan anlamları ile beraber erkek çocuklar için kullandığı diyecek güzel isimler içerisinde yer almaktadır. Her bir anlamı ile değer gören özel isimler içerisinde olduğunu söylemek gerekir.

 Karel Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Yabancı kökenli bir kelime olması ile beraber karel, aynı zamanda bir erkek ismidir. Bu doğrultuda Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığı vakit birçok değişik anlamı ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda saf, katıksız, Allah'ın göndermiş olduğu mucize meyve ve iyi işler yapan olarak ifade edilir. Bu anlamları ile beraber için erkek çocuklar için güzel bir isim olarak öne çıkar.

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#TDK#Karel#Nedir

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