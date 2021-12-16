Kare prizma nedir ve özellikleri nelerdir? Kare prizmanın konu anlatımı

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Kare prizma öğrenciler başta olmak üzere pek çok insanın merak ettiği konular arasında kendisine yer bulmayı başarmış durumdadır. Kare prizması konusunda bilgi sahibi olmak isteyen bireyler bununla alakalı olarak en çok internetten yararlanmaktadır. Bu anlamda internette konu hakkında doğru ve her birey tarafından anlaşılabilir nitelikte bilgilerin verilmesi çok büyük önem barındırmaktadır.

Kare Prizma Nedir ve Özellikleri Nelerdir?

Günlük hayatımızda çok sık kullandığımız defterimiz, kalem kutumuz, kitaplarımız, silgimiz geometrik şekle sahip durumda olan nesnelerdir. Aynı zamanda spor yaparken kullandığımız topumuz da yine geometrik bir cisim olarak karşımıza çıkmaktadır. Çevremizde gördüğümüz bazı şekillerin ayrıtı bulunmaktadır. Ancak bazı şekillerin ise ayrıtı bulunmamaktadır. Bunları iyi bilmenin gerekliliği söz konusudur. Böylelikle şekilleri daha iyi anlayabilme olanağına sahip olabilir ve bir daha karıştırma durumuyla karşılaşmayız.

Örneğin küp ve prizma gibi geometrik şekillerin ayrıtı bulunmaktadır. Fakat kare ve dikdörtgen ile üçgen gibi geometrik şekillerin yalnızca kenarları bulunur. Diğer bir ifadeyle bu şekillerin ayrıtı bulunmaz.

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Kare prizma, tabanları kare şeklinde olan ve yan yüzeyleri de dikdörtgenden şeklinden oluşan prizma için kullanılan bir terimdir. Kare prizmanın oluşabilmesi için iki adet kare ve dört adet de dikdörtgenin birleşmesi gerekliliği söz konusudur. Kare prizmanın özelliklerini bilmek ise yapılacak olan işlemlerde ve çözülecek olan problemlerde çok önemli ölçüde kolaylık sağlayacaktır.

Bir matematik konusu olmakla birlikte aynı zamanda geometrik bir şekil olan kare prizma bazı önemli özelliklere sahiptir. Bu doğrultuda kare prizmanın özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz:

- Kare prizma üç boyuta sahip durumda olan bir yapı barındırır.

- Kare prizma; 8 köşesi, 12 kenarı ve 6 yüzü bulunan bir prizma olma niteliği barındırmaktadır.

- Karşılıklı kenarların uzunluğu birbirine eşit durumdadır.

- Kare prizmanın taban yüzleri kare olarak ifade edilmektedir.

- Kare prizmanın karşılıklı bulunan yüzleri birbirlerine eşit durumdadır.

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- Kare prizmanın alt taban ve üst taban şeklinde toplam olarak iki farklı tabanının varlığı söz konusudur.

- Kare prizmanın yanal yüzleri ise dikdörtgensel yüzeylerden meydana gelmektedir.

Kare Prizmanın Konu Anlatımı

Günlük yaşamın içerisinde çevremizde varlık göstermekte olan pek çok geometrik şekle sahip durumda olan eşya bulunmaktadır. Bütün geometrik cisimlerin ise kendilerine özgü niteliğe sahip olan farklı özellikleri bulunur. Bu doğrultuda kare prizma; 8 köşeye sahip olup 6 yüzeyi ve de 12 ayrıtı sahip durumda olan bir geometrik cisim olma özelliği taşımaktadır.

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Kare prizmanın mevcut durumdaki iki yüzeyi kare şeklinde olup diğer yüzeyleri ise dikdörtgenden meydana gelmektedir. Kare prizma da günlük yaşamın içerisinde oldukça sık bir şekilde karşılaşılan geometrik cisimler arasında kendisine yer bulmayı başarmaktadır.

Kare prizma hem geometri de hem de matematik de bir hayli sık olarak karşılaşılması durumu söz konusu olan bir yapı barındırır. Bu anlamda kare prizmanın sahip durumda olduğu tüm özelliklerinin iyi bir şekilde bilinmesi karşılaşılan soruların çözümünde kişiye büyük ölçüde kolaylık sağlayacak bir unsuru oluşturmaktadır.

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Kare prizmanın mevcut durumdaki özellikleri öğrenilirken aynı zamanda kare prizma açılımının da öğrenilmesinin çok fazla faydasının varlığı söz konusudur. Kare prizmanın açılımının bilinmesi bu anlamda karşılaşılan soruların çözümüne ulaşılması noktasında ciddi bir kolaylık sağlayacaktır.