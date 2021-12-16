Kare prizma hacmi nedir, nasıl bulunur ve hesaplanır? Formülü ile kare prizmanın hacmini hesaplama

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Kritik karara ilk tepki... İşte altın fiyatlarında son durumKritik karara ilk tepki... İşte altın fiyatlarında son durum#Altın Fiyatları
Galatasarayda istifa depremi Yönetimde ayrılık, gerekçesini açıkladıGalatasaray'da istifa depremi! Yönetimde ayrılık, gerekçesini açıkladı#Galatasaray
Ermenistanla normalleşme sürecinde sıcak gelişme: Serdar Kılıç özel temsilci olarak atanıyorErmenistan'la normalleşme sürecinde sıcak gelişme: Serdar Kılıç özel temsilci olarak atanıyor#Mevlüt Çavuşoğlu
Fed faiz kararını açıkladı Varlık alımlarının azaltılmasında hız artacak...Fed faiz kararını açıkladı! Varlık alımlarının azaltılmasında hız artacak...#Fed
Aşı takviminde kritik detay 3 ay geçen hatırlatma dozu yaptırabilecekAşı takviminde kritik detay! 3 ay geçen hatırlatma dozu yaptırabilecek #Koronavirüs
Sahte içki faciası büyüyor İllerden peş peşe acı haberlerSahte içki faciası büyüyor! İllerden peş peşe acı haberler#Sahte İçki
Asgari ücretle ilgili soruya yanıt verdiAsgari ücretle ilgili soruya yanıt verdi#Numan Kurtulmuş
Köpek yumurta yedi meydan muharebesi Yine kavga çıktı... Çok sayıda gözaltı'Köpek yumurta yedi' meydan muharebesi! Yine kavga çıktı... Çok sayıda gözaltı#Aksaray
Bahçeliden ekonomik OHAL tepkisi: Gafilliktir, şuursuzlukturBahçeli'den 'ekonomik OHAL' tepkisi: Gafilliktir, şuursuzluktur#MHP
21 ay sonra seferlerine başladı Bakan Karaismailoğlu, treni böyle yolculadı21 ay sonra seferlerine başladı! Bakan Karaismailoğlu, treni böyle yolculadı#Adil Karaismailoğlu
Bakan Kurum’dan tüm sektörlere Yeşil Kalkınma projeleri çağrısıBakan Kurum’dan tüm sektörlere 'Yeşil Kalkınma' projeleri çağrısı#Murat Kurum
Gülçin Ergül taburcu oldu Sevgilisine veda edemedi...Gülçin Ergül taburcu oldu! Sevgilisine veda edemedi...#Gülçin Ergül
Dünya derin bir oh çekti... Sıfır noktasında flaş gelişmeDünya derin bir oh çekti... 'Sıfır noktası'nda flaş gelişme!#Koronavirüs
Şimdiden yüzde 100 doluluk bekleniyor Gecelik ortalama bin 750 TLyi buluyor...Şimdiden yüzde 100 doluluk bekleniyor! Gecelik ortalama bin 750 TL'yi buluyor...#Turizm
Şampiyonu ve küme düşecek takımları açıkladılar F.Bahçe ve G.Saray sonrası hesaplar değişti...Şampiyonu ve küme düşecek takımları açıkladılar! F.Bahçe ve G.Saray sonrası hesaplar değişti...#Süper Lig
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

Kare prizma hacmi nedir, nasıl bulunur ve hesaplanır? Formülü ile kare prizmanın hacmini hesaplama

#Kare Prizma Hacmi Nedir Nasıl Bulunur Ve Hesaplanır?#Formülü#Örnekler
Kare prizma hacmi nedir, nasıl bulunur ve hesaplanır Formülü ile kare prizmanın hacmini hesaplama

Geometrik şekiller arasında hacmi en kolay hesaplanabilen prizmaların başında kare prizma gelmektedir. Günümüzde birçok matematik problemlerinde kare prizma hacmi de çıkmaktadır. Sizler için kare prizmanın hacmi nasıl bulunur detaylıca derledik.

 

Haberin Devamı

Kare prizmanın hacim hesaplamasını yapmak için karenin bir kenar uzunluğunu ve ya ​​ karenin alanını bilmek gerekmektedir. Bu bilgilerin yanında birde bu prizmanın yükseklik değeri bilinmelidir.

Kare Prizmanın Hacmi Nedir ve Nasıl Bulunur?

Bir kare prizmada bütün kenar uzunlukları yapısı itibariyle birbirine eşit olmaktadır. Bu nedenle diğer prizmalara nazaran daha kolay bir şekilde hesaplanır. Geometrik işlemlerin dışında ölçüm alırken de kare prizmanın hacim hesaplaması kullanılmaktadır. Hacim hesaplaması için en başta kare prizmanın ne olduğunu kavramak gerekir. Kare prizma tabanı itibariyle kare, ancak yanal alanlar olarak dikdörtgen bir prizma olmaktadır. Yani sonuç olarak bir kare prizmanın 2 tane taban alanı ve de 4 tane yanal alanı bulunmaktadır. Bunun yanında geometrik kare prizmanın 12 ayrıtı bulunmaktadır.

Bir kare prizma 3 boyutlu bir geometrik şekildir. Nitekim fiziksel somut olan her şeyin olduğu gibi kare prizmanın da hacmi bulunmaktadır. Kare prizmanın hacim hesaplaması için ise 2 adet ölçüye ihtiyacımız vardır. Bu ölçülerin bir tanesi taban alanı olmaktadır. Karenin bir kenar uzunluğu ve kare olan tabana ait yükseklik gerekmektedir. Bu iki ölçü kullanılarak önce taban yüzündeki karenin alanını hesaplamak daha sonra da bu alan ile yüksekliği çarpmak gerekmektedir. Bu işlem sırasıyla yapıldığı zaman mevcut kare prizmanın hacmi bulunmuş olmaktadır.

Haberin Devamı

Kare Prizma Hacmi

Dikdörtgen prizması, üçgen prizma gibi hacmi hesaplanan şekiller arasında kare prizma hacim hesaplaması da bulunmaktadır. Kare prizmanın taban kenarlarından bir tanesi “a” olarak tanımlandığı zaman diğerleri de “a” olmaktadır. Formüller üzerinde yükseklik değeri de genellikle “h” olarak sembolize edilir. Hacim hesaplamasında bu iki veriye ihtiyacımız vardır. Tabanda bulunan karenin bir kenar uzunluğu ve prizmanın yüksekliği bilinmelidir. Tabandaki karenin bir kenarın uzunluğu "a" ve prizmanın yüksekliği de "h" olarak tanımlandığı zaman kare prizmanın hacim formülü aşağıdaki gibi karşımıza çıkmaktadır.

V = a.a.h = a2.h

Haberin Devamı

Bir Kare Prizmanın Hacmi Nasıl Hesaplanır?

Hacim hesaplaması için ilk olarak karenin kenar uzunluklarını bulunur. Kare prizmada 2 adet kenar birbirine eşit olduğu için uzunluk ve ya genişlik değerleri de aynı olmaktadır. Örnek olarak bir kare prizmanın herhangi bir kenar uzunluğu a verildiğinde hesaplama yapılırken bu kare prizmanın yüksekliğini de bulmak gerekmektedir. Yükseklik ise kare prizmanın bir taban kenarından küçük yada büyük olabilmektedir.

Kareyi üç boyutlu olarak gösteren kare üzerinden çizilen kısım yüksekliği göstermektedir. Kenar uzunluğu ile yükseklik çarpılır. Bir kare prizmanın hacim hesaplama formülü v= a*a*h olarak ifade edilir. Formülde yer alan “a” taban kenarı uzunluklarını, “h” ise yüksekliği ifade etmektedir. Bir yazılı sınavda kare prizmanın hacmi istendiğinde verilen birime dikkat etmek gerekir. Prizma bir üç boyutlu cisim olduğu için 3. dereceden olmaktadır. Metre cinsinden kare prizma hacmi hesaplaması yapılacak ise bu durumda hacim metreküp cinsinden yazılmalıdır. Aynı mantık ile santimetre cinsinden yapılan hesaplamalar da santimetreküp olarak çıkan sonuçlar hacmin yanına yazılmalıdır.

Haberin Devamı

Formülü ile Kare Prizmanın Hacmini Hesaplama

Taban ayrıtı 5 cm, yüksekliği 16 cm olan kare prizmanın hacmi kaç cm3'tur?

 A) 400 B) 250 C) 160 D) 90

 Kare prizmanın hacmi a.a.h

 H= 5.5.16 = 400 cm3 olur.

 Taban ayrıtı 5 cm, yüksekliği 8 cm olan kare prizmanın hacmi kaç cm3'tur?

 A) 200 B)240 C) 250 D)300

H= 5.5.8 = 200 cm3 olur.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kare Prizma Hacmi Nedir Nasıl Bulunur Ve Hesaplanır?#Formülü#Örnekler

BAKMADAN GEÇME!

Bendenizden tartışma yaratacak sözler

Bendeniz'den tartışma yaratacak sözler

#Bendeniz
Beslenme mi genetik mi: İnsanların boyları her geçen yıl neden uzuyor

Beslenme mi genetik mi: İnsanların boyları her geçen yıl neden uzuyor?

#Çocuk Beslenmesi
İkramiyeler ve maaşlarda artış yaşanacak.... 3600 ek gösterge kimi, nasıl etkileyecek

İkramiyeler ve maaşlarda artış yaşanacak.... 3600 ek gösterge kimi, nasıl etkileyecek?

#3600 Ek Gösterge

BAKMADAN GEÇME!

Bendenizden tartışma yaratacak sözler

Bendeniz'den tartışma yaratacak sözler

#Bendeniz
Beslenme mi genetik mi: İnsanların boyları her geçen yıl neden uzuyor

Beslenme mi genetik mi: İnsanların boyları her geçen yıl neden uzuyor?

#Çocuk Beslenmesi
İkramiyeler ve maaşlarda artış yaşanacak.... 3600 ek gösterge kimi, nasıl etkileyecek

İkramiyeler ve maaşlarda artış yaşanacak.... 3600 ek gösterge kimi, nasıl etkileyecek?

#3600 Ek Gösterge