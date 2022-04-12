Kare açılımı nedir? Karenin açılımı çarpanlara ayırma formülleri ve konu anlatımı

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Kare açılımı matematik dersinin çarpanlara ayırma bölümünde yer alan en önemli konulardan biridir. Kare açılımı doğru bir şekilde öğrenilir ise diğer pek çok konuda daha başarılı bir şekilde ilerleme imkanına erişmeniz söz konusu olmaktadır. Kare açılımlarını sağlamak açısından formüller ön plana çıkmaktadır. Hangi formülün kullanıldığını öğrenmek yeterli değildir. Formüllerin açılım ve mantığını da öğrenmek gerekmektedir. Böylece ezbere bir öğrenme söz konusu olmaz ve daha kalıcı bir şekilde konuya hakim olursunuz.

İki Kare Farkı

Kare açılımı konusu içerisinde en önemli noktalardan biri iki kare farkı olmaktadır. Çarpanlara ayırma işlemi yaparken iki kare farkı çok fazla kullanılmaktadır. Bu sebeple çarpanlara ayırma işlemlerine geçmeden önce iki kare farkı konusunu halletmek gerekmektedir. İlk olarak bu özdeşliğe sözel olarak bakmak gerekir. Sözel olarak öğrendikten sonra formüle edilmiş haline yönelmek gerekmektedir. Böylece daha iyi bir öğrenme durumu elde edilmiş olacaktır. İki kare farkı sözel olarak ele alınır ise şu şekilde ifade edilebilir; iki sayının farklı ile toplamının çarpımına eşittir. Sözel olarak karışık gelse de formülü görülür ise tam olarak anlama imkanına erişmek mümkün olacaktır.

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İki Kare Farkı Formülü: a2-b2= (a - b).(a + b)

İki kare farkı bu formül ile kolay bir şekilde yapılmaktadır. Çarpanlara ayırma işlemi esnasında en çok kullanılan formüllerden biri olmaktadır.

Tam Kare Açılımı

Çarpanlara ayırma konusu içerisinde en önemli olan konulardan bir diğer ise tam kare açılımı olmaktadır. Tam kare farkı iki kare farkı gibi her konu da karşınıza çıkacak önemli konulardan biridir. Tam kare açılımı net bir şekilde öğrenilir ise bu öğrencilere çok ciddi bir avantaj sağlar.

Diğer soruların daha kolay bir şekilde çözülmesi konusunda da avantaj sağlar. Tam karelerin toplamı sorulur ise birinci sayının karesi ile ikinci sayının karesi toplanır ve buna ek olarak iki sayının çarpımının iki katı toplanır. İki sayının farkının tam kare açılımı soruluyor ise birinci sayının karesi eksi birinci ve ikinci sayının çarpımının iki katı artı ikinci sayının karesi şeklinde yapılmaktadır. Bu söylenenlerin formül şekli ise şu şekilde olmaktadır;

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Tam kare farkı: ( a – b )² = a² – 2ab + b²

Tam kare toplamı: ( a + b )² = a ² + 2ab + b²

Ortak Çarpan Parantezine Alma

Çarpanlara ayırma ve tam kare konularında en önemli konulardan bir diğer ise orta çarpan parantezine almaktır. Pek çok sorunun çözümü ortak çarpan parantezi işleminden sonra gerçekleşmektedir. Mantığı öğrenilir ise son derece kolay bir işlem şeklinde gerçekleşmektedir. Çarpanlara ayırma konusunun girişinde yer alan bir konudur. Örnek soruların çözümü ile birlikte öğrendiğiniz konuyu kolay bir şekilde pekiştirme durumunu sağlamış olursunuz. Ortak çarpan parantezine alma yalnızca çarpanlara ayırma konusunda işinize yaramaz. Bunun dışında pek çok matematik konusunda bu işlemi kullanabilir ve soruları bu şekilde çözebilirsiniz.

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Örneğin 2x + 2y gibi bir işlem var ise buradaki ortak çarpanı parantez içerisine şu şekilde alabilirsiniz; 2 (x+y) Son derece kolay ve hızlı yapabileceğiniz bir işlemdir. Ortak çarpan ilk olarak başa yazılmaktadır. Daha sonra ise geriye kalan işlem çarpım şeklinde yanına parantez içerisinde yazılır.