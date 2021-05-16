Kardeşimin Hikayesi kitabını kim yazmıştır? Kardeşimin Hikayesi kitabı özeti, konusu ve karakterleri

Aşk romanlarından bir tanesi olan Kardeşimin Hikayesi kitabı 2013 yılında yayınlanmış bir kitaptır. Kitap toplam 334 sayfadan oluşmaktadır. Doğan kitap yayınevi tarafından yayınlanmış bir kitap olan Kardeşimin Hikayesi okunmaya değer Türk romanlarından bir tanesidir.

Kardeşimin Hikayesi Kitabı Konusu ve Ana Fikri

Kardeşimin Hikayesinde bir balıkçı kasabasında yaşayan kadının hikayesini anlatmaktadır. Kadın bir cinayete kurban gitmiştir. Bundan sonra bu kasabada bu cinayetten sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Aşkın en önemli duygu olduğunu ifade eden ve aşkı konu edinen bir kitaptır. Kardeşimin Hikayesi kitabının ana fikri unutmak kimi zaman çok önemli bir özelliktir. Eğer insan hayatında unutmak olmasaydı insanlar hayatına devam edemezdi.

Kardeşimin Hikayesi Kitabını Kim Yazmıştır?

Kardeşimin Hikayesi kitabının yazarı ise Zülfü Livaneli'dir.

Kardeşimin Hikayesi Özet

Bütün olaylar İstanbul'un Çatalca ilçesinde ki bir köyde geçmektedir. Bu köyde bir cinayet işlenmiştir. Bu köyde yaşanmış olan cinayeti aydınlatmak amacı ile köye gazeteciler gelmiştir. Gazeteci mağdurlardan olan Ahmet Arslan'ı bulmuş ve onunla konuşmaya başlamıştır. Ahmet Arslan bir elektrik mühendisidir. Kendi halinde sakin bir kişiliği olan bir insandır. Aynı zamanda bir de köpeği vardır. Köpeği kerberos ile birlikte yaşamaktadır. Gazeteciler Arzu Kahraman'ın cinayeti için araştırma yapmaktadırlar.

Gazetecilerin Ahmet Arslan'ı bulmasının sebebi Arzu Kahraman öldürülürken Ahmet Arslan'ın da o davette yer aldığından dolayıdır. Bundan dolayı onunla uygun bir röportaj yaparak konu hakkında bilgi edinmek istemektedirler. Ahmet Arslan gazetecilerin tüm ısrarlarına daha fazla dayanamayarak gazetecileri kabul eder. Gazeteciler artık Ahmet Arslan'ın evinde ve onunla konuşmaktadırlar. Gazeteciye inanılmaz bir yakınlık duymaktadır. Ahmet Arslan bütün hayat hikayesini gazeteciye anlatmaktadır. Ahmet anlattığı hikayeye göre babasını ve annesini de genç yaşta kaybetmiştir.

Bundan dolayı dedesi ile birlikte yaşamış ve dedesinin yanında büyümüştür. Ahmet Arslan küçükken de geçirmiş olduğu bir kazadan dolayı bazı dokularını da kaybetmek zorunda kalmıştır. Ahmet'in aynı zamanda Mehmet adında bir tane kardeşi vardır. Mehmet ile birlikte Rusya'da yaşadığını anlatarak orada Olga adında bir Rus kızına aşık olduğunu söyler. Mehmet Olga'ya aşık olduktan sonra iş arkadaşları o Rusça bilmediğinden dolayı ona çevirmenlik yapar. Ludmilla Olga ve Mehmet arasında çevirmenlik yapmaktadır. Ludmilla Mehmet'in aşık olduğu kız olan Olga'ya aşık olmuştur.

Olga'ya aşık olduktan sonra bundan sonra Mehmet'i aradan çıkarmak ister. Mehmet'i aradan çıkararak Olga'ya kendi sahip olmak ister. Bundan dolayı Mehmet'i de Rusya'da kaçak yaşadığından dolayı ihbar eder. Bunun üzerine Rus polisleri tarafından Mehmet tutuklanır. Mehmet Rusya'da bir hücreye atılmıştır. Kalmış olduğu hücrede ise bir tane adam gelmiştir. Bu adam Mehmet'in bu halini gördükten sonra çok üzgündür. Bundan dolayı onu hapishaneden kurtarmak için her türlü yardımı eder. Böylece Mehmet kısa sürede suçsuz olduğunu kanıtlar ve hapishaneden de kurtulmuş olur. Cinayeti araştırmaya gelen gazeteci artık cinayeti unutmuş ve tamamen Ahmet'in bu hikayesini dinlemek istemektedir.

Kardeşimin Hikayesi Karakterleri

- Ahmet Arslan

- Mehmet Arslan

- Kerberos

- Olga

- Arzu Kahraman