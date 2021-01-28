Kardeş okuldaki öğrencilere hediye

MEF Okulları Bahçeşehir Kampüsü Öğrenci Yönetim Kurulu, Bitlis Hizan İlçesi Ürünveren Köyü İlkokulunda eğitim gören 13 öğrenci için bir yardım kampanyası düzenledi. İhtiyaç malzemeleri gönüllü öğrenci ve velilerin desteğiyle temin edilerek gönüllü öğrenci ve velilerin katılımıyla gerçekleştirilen online örgü atölyesinde bereler örüldü. Tüm ihtiyaçların tamamlanmasıyla oluşturulan destek paketleri, kardeş okul öğrencilerine yeni yıl hediyesi oldu.