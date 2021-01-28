Kardeş okuldaki öğrencilere hediye
Öğrenciler, Bitlis’teki bir ilkokuldaki öğrenciler için yardım kampanyası başlattı. Bu kapsamda gerçekleştirilen online örgü atölyesinde yapılan bereler, kardeş okuldaki öğrencilere yıl başı hediyesi olarak gönderildi.
MEF Okulları Bahçeşehir Kampüsü Öğrenci Yönetim Kurulu, Bitlis Hizan İlçesi Ürünveren Köyü İlkokulunda eğitim gören 13 öğrenci için bir yardım kampanyası düzenledi. İhtiyaç malzemeleri gönüllü öğrenci ve velilerin desteğiyle temin edilerek gönüllü öğrenci ve velilerin katılımıyla gerçekleştirilen online örgü atölyesinde bereler örüldü. Tüm ihtiyaçların tamamlanmasıyla oluşturulan destek paketleri, kardeş okul öğrencilerine yeni yıl hediyesi oldu.
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