Kardan adam nasıl yazılır? Kardan adam kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

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Kardan adam, kış mevsiminin yağış şekli olan kar ile yapılan bir tür şekildir. Karların bir araya gelerek sıkıştırılıp şekil verilmesi ile oluşur. Yazımı ise iki ayrı kelimeden oluştuğu için merak edilen bir konudur.

Kardan Adam Nasıl Yazılır?

Kardan adam, iki ayrı kelimeden oluştuğu için ayrı mı ya da birleşik mi yazılacağı merak konusudur. Birde kelimeler arası ulama vardır. Bu yüzden söylenirken tek bir kelimeyi yansıtacak şekilde ağızdan çıkmaktadır. Ancak Türkçe, konuşulduğu gibi yazılan bir dil olsa dahi söyleniş tarzında bu durum değişmektedir. Birleşikmiş gibi söylense de kardanadam şeklinde yazımı yanlıştır. Kardan adam olarak ayrı ayrı yazılması doğru olanıdır.

Kardan Adam Kelimesi TDK'ya Göre Bitişik mi Yazılır? Ayrı mı?

Dil bilgisi konusunda bilgi almak isteyenlerin incelemesi gereken en uygun kaynak kesinlikle Türk Dil Kurumu'dur. TDK'ya göre kardan adam tanımlaması da ayrı yazılmaktadır. Bu tanımlamanın bitişik yazılması yanlıştır. Yani kardanadam şeklinde değil kardan adam şeklinde yazılması doğru yazım biçimidir.