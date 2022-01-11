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Karbonhidratların görevleri nelerdir? Maddeler halinde vücuttaki, hücre zarındaki ve hücre dışındaki karbonhidratların görevleri

#Karbonhidrat#Vücut#Canlı
Karbonhidratların görevleri nelerdir Maddeler halinde vücuttaki, hücre zarındaki ve hücre dışındaki karbonhidratların görevleri

Canlılar için çok önemli olan pek çok besin öğesi bulunur. Karbonhidratlar da o besin öğelerinde arasında yer alır. Karbonhidratların ise vücutta bazı görevleri bulunur. Canlılar için çok önemli olan karbonhidratlar, tüketilmesi çok önemlidir. Karbonhidratların görevleri ve önemi internet üzerinden de sıkça araştırılıyor. Karbonhidratların görevleri nelerdir sizler için derledik.

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Vücutta en çok yer alan besin öğeleri arasında karbonhidratlar yer alır. Karbonhidratlar, canlıların enerji kaynağı bakımından çok önemlidir. Pek çok ürün karbonhidrat içerir. Karbonhidratların vücutta pek çok görevi vardır.

 Karbonhidratların Görevleri Nelerdir?

Vücuda Enerji Sağlarlar: Vücut için gereken en önemli görevleri arasında enerji sağlamaları gelir. Karbonhidratlar vücutta en önemli enerji kaynağı olarak bilinir. Yaklaşık olarak 1 gram karbonhidratın içinde 4 kalori yer alır. Bu da vücut için çok önemli bir enerji kaynağı olarak bilinir.

 Vücuttaki Protein İhtiyacını Azaltırlar: Karbonhidratların en önemli özelliklerinden birisi de protein ihtiyacını azaltmasıdır. Vücuda yeteri kadar karbonhidrat alınmadığı hallerde vücut besin öğeleri arasında en değerli olanları seçerek proteinleri kullanmaya başlar. Bu nedenle de vücudun protein ihtiyacını azaltmanız bakımından karbonhidratların tüketilmesi de çok önemlidir.

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Bağırsak Hareketlerini Olumlu Etkiler: Bağırsakların doğru bir şekilde çalışması için karbonhidrat tüketimi çok önemlidir. Bağırsak hareketlerinin düzgün bir şekilde çalışmasını sağlayan karbonhidratlar, aynı zamanda vücudun düzenli bir şekilde çalışmasına yardımcı olur. Bağırsaklar bu sayede çok daha hızlı bir şekilde çalışır.

Su Kaybını Önler: Vücut için en önemli yaşam kaynağı su olarak bilinir. Karbonhidratların en önemli görevlerinden birisi de su kaybının önlemesidir. Suyun vücut içinde kalmasını sağlayan karbonhidratlar aynı zamanda elektrolitlerin de vücutta kalmasına yardımcı olur. Yeteri kadar karbonhidratların alınmadığı durumda ise, su kaybı devam eder. Bu durumda da vücut susuz kalabilir. Bunun sonucunda da pek çok sağlık sorunu ortaya çıkabilir.

Karbonhidrat İçeren Besinler

Ekmek çeşitleri: En düşük kalorili ekmeklerde bile eser miktarda bu maddeler yer alıyor. En çok da buğday ekmeklerinde karbonhidrat bulunur. Ekmekler az tüketildiği zaman vücudun ihtiyacı olan kadar karbonhidrat temin edilebilir. Ama karbonhidrat, çok tüketildiği zaman başta obezite olmak üzere pek çok hastalığa da doğrudan ya da dolaylı olarak yol açabilir.

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Patates ve havuç: Hem tatlı hem de normal patates çeşitlerinde yer alan karbonhidratlar kızartma yerine haşlanma yöntemi ile pişirildikleri zaman çok faydalı olur. Göz ve beyin sağlığına çok iyi gelmesi ile bilinen havuç sebzelerinde de insan sağlığına çok iyi gelen karbonhidratlar ve proteinler mevcuttur.

Çikolata ve şeker: Bitter de dahil olmak üzere her çeşit çikolata karbonhidrat bulunur. Ama bitter çikolatada daha çok kakao bulunduğundan dolayı sağlıklı tüketimler için idealdir. Aynı zamanda tüm şerbetli ve sütlü tatlılarda da bu madde yüksek oranda bulunur. Kilo sorunları ile uğraşan, kalp ve damar hastalıkları olan kişiler özellikle de şerbetli tatlılardan uzak durması gerekir. Sütlü tatlılar çok daha az oranda karbonhidrat içerdiği için doktorlar ve beslenme uzmanları tarafından öneriliyor. Ama sütlü tatlıların da haftada en fazla iki gün tüketilmesi gerekir.

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Baklagiller: Başta nohut ya da kuru fasulye olmak üzere baklagiller karbonhidrat besinler grubunda yer alan önemli diğer gıdalardır. Nişastalı ve patates gibi gıdalara oranla çok daha sağlıklı tüketimler için ideal kabul edilir. Aynı zamanda bakla ve börülce de bu grup içinde yer alıyor.

Süt ve yoğurtlar: Sadece yağlı değil yağsız sütlerin de hepsinde karbonhidrat vardır. Aynı zamanda meyveli yoğurtlar normal yoğurtlara göre üç kat daha fazla karbonhidrat içerir. 

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#Karbonhidrat#Vücut#Canlı

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