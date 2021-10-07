Karatavuk Nedir, Ne Yer Ve Nereye Yuva Yapar? Karatavuk Kuşu Yenir Mi, Sesi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

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Adından da anlaşılacağı üzere karatavuk simsiyah tüyleri ile dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan kuş türleri içerisinde gelmektedir. Daha çok yabani bir hayvan olması ile beraber, farklı özellikleri ile öne çıkan kuşlar arasında yer alıyor.

Karatavuk Nedir?

Karatavuk aynı zamanda kara bakal ve boz bakal isimleri üzerinden de bilinmektedir. Tavukgiller familyasında yer alan siyah tüylü, meyve ve böcek türleri ile beslenen kuş olarak ifade edilmektedir. Aynı zamanda Akdeniz kıyı alanları ile beraber Asya ormanlarında yaygın görülen hayvan türleri içerisinde yer alıyor. Sığırcığa benzer ve sığırcık iriliğinde bir hayvandır.

Karatavuk Ne Yer?

Karatavuk özellikle hem etçil hem de otçul bir hayvan türü olarak ön plana çıkar. Bu doğrultuda bulunduğu ve yaşadığı bölge itibariyle birçok farklı meyve türü ile beslenir. Aynı zamanda ufak böcek türlerini de tüketmek suretiyle beslenme yöntemine sahiptir. Bu yönüyle yiyecek bulma konusunda zorluk çekmeyen ve rahat bir beslenme gerçekleştiren hayvanlar arasında yer aldığını söylemek mümkün.

Karatavuk Nereye Yuva Yapar?

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Karatavuklar genel olarak yuvalarını ağaçların, çalıların ya da sarmaşıkların alt bölümlerine yaparlar. Tabii bunların dışında binalarda ya da nadiren yerde de yuvalarının olduğu biliniyor. Bu bağlamda üreme dönemlerinde iki ya da üç kez kuluçkaya yatan karatavuklar, bunu bazen dörde de çıkarabiliyor. Yuvaları ise genelde dişiler ele alır ve yapar. Bu durum daha çok üreme dönemleri geldiği vakit gerçekleştirilen bir durum olarak ön plana çıkıyor. Bulunduğu ve yaşadığı bölge itibariyle birçok farklı yerde karatavuk yuvasına rastlamak mümkündür. Aynı zamanda oldukça güvenli ve gizli bir bölge üzerinde yuvalarını inşa ederler.

Karatavuk Kuşu Yenir mi?

En çok merak edilen konular içerisinde karatavuk kuşunun yenip yenmeyeceği geliyor. Bu doğrultuda karatavuk kuşu eti yenilen hayvan türleri içerisinde yer almaktadır. O sebepten dolayı bulunduğu bölge ya da dünyanın farklı yerlerinde avcılık içerisinde yer alan bir hayvan olduğunu söylemek mümkün. Ancak yine de buna rağmen çok fazla tercih edilmeyen bir hayvan olarak da ön plana çıkıyor. Tabii dünyanın birçok farklı yerinde avlanmak suretiyle eti tüketilen hayvanlar içerisinde bulunmaktadır.

Karatavuk Sesi

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Karatavuk kuşlarının sesleri genelde alarm sesine benzer kısa ve tok şekilde çıkmaktadır. Aynı zamanda yüksek ses ile birlikte benzer bir ses üzerinden çıkardığı ses ile beraber, zaman içerisinde sesini arttırır. Bu doğrultuda bir anda çığlık ve bir ses çıkarması ile beraber, bu defa birbirinden farklı tonlamalar ile ötüş gerçekleştirir. Bu konuda bülbül kuşuna benzeyen bir ses yapısına sahip olduğunu ifade etmek mümkündür. Böylece çıkardığı ses ile beraber dünyanın en özel kuşları içerisinde yer almaktadır.

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Karatavuk Kuşu Özellikleri Hakkında Bilgi

Farklı özellikleri ile beraber karatavuk kuşları ön plana çıkmaktadır. Özellikle daha çok fiziksel yapısı ile beraber, aynı zamanda beslenme yöntemleri üzerinden dikkatleri üzerine çeker.

- Karatavuk kuşlarının boyları yaklaşık olarak 25 cm kadar uzunluğa erişir.

- Erkek karatavuk kuşları sarı gagalı ve siyah tüylüdür.

- Dişi karatavuk kuşları ise soluk gagalı ve siyah tüylüdür.

- Kış mevsiminde özellikle güneşi en çok alan alanları tercih ederler.

- Hem meyve türleri hem de farklı böcek türleri ile beslenme yeteneklerine sahiptirler.

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- Yuvayı genelde dişi karatavuk kuşu yapar.

- Dünyanın birçok farklı bölgesinde yaşaması ile beraber, Türkiye'de değişik şehirlerde yaygın olarak bulunmaktadır.