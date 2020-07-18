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Eğitim
DHA
Haber Giriş: 18.07.2020 - 11:08,Son Güncelleme:

Karantina için odalarında kaldığı öğrencilere 400 Euro bırakmış

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Karantina için odalarında kaldığı öğrencilere 400 Euro bırakmış
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Koronovirüs nedeniyle yurtdışından getirilip, Kütahya’daki öğrenci yurdunda 14 gün süreyle karantinada kalan bir kişinin, odanın sahibi öğrencilere, “Odanızda 14 gün boyunca misafiriniz oldum. Eksik olmayın, dördünüz aranızda paylaşın. Lütfen kabul edin. Hakkınızı helal edin” yazılı notla 400 Euro bıraktığı ortaya çıktı.

Koronavirüs salgını nedeniyle yurtdışından tahliye edilerek getirilen vatandaşlar, karantina süreçlerini çeşitli illerdeki yurtlarda tamamladı. 11 Haziran’a kadar süren bu uygulama nedeniyle Kütahya’daki Kredi Yurtlar Kurumu’na bağlı Yesevi Öğrenci Yurdu’nda kalan vatandaşlardan birinin, odalarında kaldığı öğrencilere teslim edilmesi için Kuran-ı Kerim’in arasına 400 Euro bıraktığı ortaya çıktı. Temizlik görevlisi Gülcan Kaymak tarafından bulunan paranın yanındaki notta, “Odanızda 14 gün boyunca misafiriniz oldum. Eksik olmayın, dördünüz aranızda paylaşın. Lütfen kabul edin. Hakkınızı helal edin” yazdığı görüldü.

Paranın, odada kalan dört öğrenciye paylaştırılacağı öğrenildi.

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