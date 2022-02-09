Karanlığın zıt anlamlısı nedir? Karanlık kelimesi ve sözcüğünün zıt anlamlıları

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Karanlık kelimesi her alanda kullanılan bir kelime türüdür. Hem günlük hayatta hem de iş hayatında yoğun olarak kullanılır. Karanlık kelimesinin zıt anlamlısı aydınlık olarak ifade ediliyor. Bu kelime geceyi anlatan anlamı ile kullanıldığında zıt anlamlısı aydınlık kelimesi oluyor.

Karanlığın Zıt Anlamlısı Nedir?

Karanlığın zıt anlamlısı aydınlık kelimesidir. Karanlık kelimesi oldukça fazla kullanılan bir kelime türüdür. Bu yüzden zıt anlamı hakkında da bilgi sahibi olmak gerekiyor. Karanlık kelimesinin en çok kullanılan zıt anlamlısı aydınlık kelimesi olarak belirtiliyor.

Karanlık Kelimesi ve Sözcüğünün Zıt Anlamlıları

Karanlık kelimesinin zıt anlamlısı aydınlıktır. Karanlık sözcüğünün geceyi anlatan anlamının zıt anlamlısı aydınlık olarak bildirmektedir. Karanlık kelimesinin en fazla kullanılan zıt anlamlısı da aydınlık kelimesidir.