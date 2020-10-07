Karamazov Kardeşler kitabını kim yazmıştır? Karamazov Kardeşler kitabı özeti, konusu ve karakterleri

Dostoyevski'nin hayatında zirve romanı olarak bilinen Karamazov Kardeşler romanı çok değerli bir romandır. Romanın büyük bir kısmı Staraya Russa'da yazılmıştır.

Karamazov Kardeşler Kitabını Kim Yazmıştır?

Karamazov Kardeşler, Rus yazar olan Dostoyevski tarafından yazılmış bir romandır. Dostoyevski çok ağır bir dile sahip olan bu roman için yaklaşık iki yıla yakın kadar zaman harcamış ve sonrasında 1880 yılının Kasım aylarında bu romanı bitirmiştir. Ardından kitabın yayımlanmasından dört ay sonra tekrar bu kitap için hazırladığı büyük bir proje Büyük Bir Günahkarın Anıları çalışması ile uğraşırken vefat etmiştir.

Karamazov Kardeşler Kitabı Özeti ve Konusu

Karamazov kardeşler romanında, Fyodor Pavloviç adlı kişi Karamazov toprak sahibi ve zengin bir adamın kızı ile evlenir. Fyodor, kendisinden türlü kötülük beklenen, çok serseri yaradılışa sahip bir kişidir. İlk karısından Dimitri isminde bir oğlu olur ve kadının mallarını kendi üzerine alır. Kendisine kötü davranılan kadın her şeyi bırakır gider. İkinci karısından ise İvan ve Aleksi isminde iki oğlu olur. Fyodor Karamazov kasabadaki masum bir kızı iğfal eder ve hamile kalır. Ardından doğum yaparken ölür ve Smerdyakov isminde dördüncü oğlu olur. Dimitri subay, İvan üniversiteyi okurken dergilere yazılar yazan biri, Aleksi papaz, Smerdyakov ise babasına uşaklık eden biri olur. Dimitri, bir albay kızı ile nişanlanır. Aslında Dimitri Gruşenka adında kıza tutulur.

Gruşenka‘ya Fyodor Karamazov da aşık olmaktadır. Dimitri’nin nişanlısı Katya’ya da ivan aşık olur ve aynı zamanda Katya’dan ilgi görmektedir. Dimitri, Gruşenka’yı görmek amacı ile evine gider ama evde bulamaz. Fyador’un yanına gittiğini düşünerek çılgına döner ve babasını öldürmeyi düşünerek babasına gider. Aslında Gruşenka bir aşığı ile gitmiştir. Dimitri de peşlerinden gider bulur ve eğlenirler. Bu arada polis gelir ve Dimitri’yi babasının parasını alıp öldürmek suçundan tutuklamaktadır. Fakat babasını Smerdyakov öldürmüştür.

Smerdyakov olayı İvan’a anlatır. İvan mahkemede söyleyeceğini dile getirince adam intihar eder fakat ivan bunu anlatmaz. Çünkü Dimitri hapse gireceği için Katya kendisine kalır. Dimitri 20 yıl sürgün cezası alır. İvan, mahkemede anlatmadığı nedeni ile vicdan azabından beyin kanaması ile hastaneye yatar. Alyoşa ise Dimitri’nin gönderileceği yere Dimitri’yle gitmek üzere hazırlıklar yapacaktır.

Kramazov Kardeşler Kitabı Karakterleri

Fyodor Pavloviç Karamazov 55 yaşında, kadın düşkünüdür. Yaptığı iki evlilikten birincisinden sermaye ve çocuk sahibi olup karısının evden kaçması ve hastalanıp ölmesinin ardından ikinci karısı ile evlenmiş iki çocuk dünyaya getirmiştir. Fyodor Pavloviçin, büyük ihtimal ile gece evine gelen bir kadından da gayrimeşru oğlu vardır.

Dimitri Fyodoroviç Karamazov, ailenin 28 yaşındaki en büyük oğlu. Katerina İvanovna ile nişanlı, Gruşenka‘ya aşıktır. İvan Fyodoroviç Karamazov, ikinci oğludur. İyi bir eğitim alan bu çocuk babasına beslediği düşman duyguları vardır.

Aleksey Fyodoroviç Karamazov, Fyodor Pavloviçin en küçük oğludur. Romanda Alyoşa olarak geçer. En hayırlı evlattır. Pavel Smerdyakov, gayrimeşru çocuktur. Smerdyakov sonrasında hikayeyi çok etkileyecektir. Agrafena Aleksandrovna Svetlova, kentte pek çok erkeğin ilgisini çeken genç kadındır. Dimitri ve babasının hiç bitmeyecek olan husumetinin sorumlusudur.

Katerina İvanovna Verkhovtseva, Dimitri’nin nişanlısıdır. Katerina romanda tam olarak asaletin, onurun ve de şerefin temsilcisidir.