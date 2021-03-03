Karamanın Koyunu Sonra Çıkar Oyunu atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Birçok atasözü muhatabına nasihat verir ve uyarı niteliği taşır. Hileci insanlara karşı öğüt veren bir diğer atasözümüz: Tilki Vaaz Veriyorsa, Kazlarına Dikkat Et'' şeklindedir. Karamanın Koyunu Sonra Çıkar Oyunu atasözü ile aynı anlama gelen bu söz de yaygın bir şekilde kullanılıyor.

Karamanın Koyunu Sonra Çıkar Oyunu Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Anlam: Hilekar insanlar, karşı tarafı kandırana kadar dost yüzlü görünebilirler. Hedeflerine ulaştıktan sonra da gerçek yüzlerini gösterirler. Bu atasözünde Karamanın Koyunu ile fırsatçı kişilerin kendilerini dürüst bir insanmış gibi gösterdikleri anlatılır. İnsanlar bu tür kişilerin tuzağına düşmemek için dikkatli olmalı ve herkese güvenmemelidir. Anlam: İyiliğini düşünüyormuş gibi davranan insanlar aslında kötülüğünü istiyor olabilir.

Karamanın Koyunu Sonra Çıkar Oyunu Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Sen yine de dikkatli ol, karamanın koyunu sonra çıkar oyunu.