Karaman'ın alan kodu kaçtır? Karaman telefon kodu hakkında bilgi

Sanayileşme konusunda da her geçen yıl gelişme göstermeyi sürdüren şehir, bunu daha çok tarım sektör genelinde sağlamaktadır. Diğer yandan buram buram tarih kopması ile beraber ziyaret edecek pek çok farklı alan sunar. Bunlar içerisinde Yunus Emre Camii ve kalesi ile beraber Ermenek Kalesi oldukça önemlidir.

Karaman'ın Alan Kodu Kaçtır?

Karaman'ın alan kodu 0 338’dir. Farklı sebeplerden dolayı Karaman şehrinin merkezi ve ilçelerine ulaşım sağlamak ve iletişim kurmak İsterseniz, bu alan kodunu değerlendirebilirsiniz. Sabit şekilde belirlenmiş olan 318 alan kodu ile beraber bütün farklı sabit hatlara erişim sağlamanız mümkün. Yöresel yemekleri ile de ön plana çıkan Karaman, pek çok farklı lezzet sunmaktadır. Özellikle bunlar içerisinde Karaman Ermenek helvası ülke çapında meşhurdur.

Hayvancılık konusunda önemli oranda gelişme göstermiş olan Karaman, peynir başta olmak üzere pek çok farklı lezzeti süt üzerinden sunar. Aynı zamanda bölgesel açıdan da pek çok önemli şehri yakınlığı üzerinden güçlü bir geçiş bölgesidir. Bu doğrultuda sabit hatlara iletişim kurmak ve bilgi almak adına 318 alan kodunu kullanabilirsiniz.