Karaman plaka kodu kaçtır? Karaman ve ilçelerinin plaka harfleri

Karaman şehrine verilmiş plaka kodu 70’dir. Yolda göreceğiniz 70 plaka kodlu araçların tamamı Karaman şehrine aittir.

Karaman Plaka Kodu Kaçtır?

Karaman ilk plaka kodları verilirken şehir olarak kabul edilmediği için daha sonrasında plaka kodu almıştır. Karaman 1989 yılında il olmuş ve 70 numaralı plaka koduna sahip olmuştur. İç Anadolu bölgesinde yer alan bir şehirdir. Karaman plakasına yani 70 plaka koduna sahip olan 91 binden fazla araç bulunmaktadır.

Antalya ve Mersin gibi şehirlerle komşu olan Karaman’ın plakasına yaz tatillerinizde fazlasıyla rastlayabilirsiniz. Plaka kodları aynı zamanda şehirlerin posta kodlarını da oluşturduğu için 70 ile başlayan posta kodları Karaman şehrine aittir. Harf kodlaması gibi posta kodunda da sonradan gelen rakamlar ile mahallelere göre değişmektedir. 70 plaka kodu Karaman şehrini ifade etmektedir.

Karaman ve İlçelerinin Plaka Harfleri

Plaka kodları aracın hangi şehre bağlı olduğunu gösterse de harf kodları araçların o şehirde ki hangi ilçeye bağlı olduğunu göstermektedir. Harf kodları da en az plaka kodu kadar önemlidir. Karaman şehrine ait 6 tane ilçe bulunmaktadır.

Harf kodlamasında Karaman şehri için bu ilçe ayrımı merkez ilçeler ve Ermenek ilçesi olarak yapılmıştır. Karaman merkez ilçelerine AC 001- AZ 999, DA 001- DZ 999, EA 001- EZ 999, M 0001- M 9999 ve T 0001- T 9999 harf kodları arasında kodlar veriliyor. Ermenek ilçesine E ve F harf kodu veriliyor. 0001 ve 9999 arasında kalan bütün E ve F harfli plakalar Ermenek ilçesine aittir. Şehirde ki toplu taşıma araçları ve özel araçlar merkezden çıkmaktadır. Araçlar merkezden çıktığı için harf kodundan sonraki sayılar ile ilçelere bölünmez. Bütün şehre merkezden çıkan araçlar hizmet vermektedir.