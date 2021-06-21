Karaman lise taban puanları 2021! Karaman LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi

Karaman' da liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri de dikkat edilmesi gereken unsurlardan. İşte, Karaman'daki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...
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|Okul Adı
|Okul Türü
|Öğretim Süresi
|Öğretim Şekli
|Yabancı Dili
|Kont.
|Taban Puanı
|En Düşük Yüzdelik
|En Yüksek Yüzdelik
|KARAMAN / MERKEZ / Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|136
|429,2791
|3,68
|0,04
|KARAMAN / ERMENEK / Ermenek Uysal-Hasan Kalan Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|102
|394,9391
|8,77
|0,36
|KARAMAN / MERKEZ / İrfan Ataseven Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|170
|385,7517
|10,6
|3,73
|KARAMAN / MERKEZ / Prof. Dr. Ömer Dinçer Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|34
|373,6679
|13,34
|4,92
|KARAMAN / MERKEZ / Karaman Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|136
|362,4013
|16,19
|4,48
|KARAMAN / MERKEZ / Prof. Dr. Ömer Dinçer Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Erkek
|Arapça
|34
|352,8033
|18,82
|5,9
|KARAMAN / MERKEZ / 15 Temmuz Şehit Muhammed Yalçın Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|102
|350,6407
|19,45
|1,42
|KARAMAN / MERKEZ / Temizel-Ünlü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|321,1837
|28,96
|17,33
|KARAMAN / MERKEZ / Temizel-Ünlü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|313,672
|31,75
|13,44
|KARAMAN / MERKEZ / Karaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|275,2405
|48,76
|19,36