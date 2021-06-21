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Eğitim
Haber Giriş: 21.06.2021 - 16:45 | Son Güncelleme:

Karaman lise taban puanları 2021! Karaman LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi

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Karaman lise taban puanları 2021! Karaman LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi

LGS sınavını tamamlayan öğrenciler, istedikleri okula girebilmek için lise taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini araştırıyor. Pek çok aday yaşadığı bölgedeki okulların puanlarını ve yüzdelik dilimlerini merak ediyor. Karaman'da sınavla öğrenci kabul eden okulların taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini sorgulayan adaylar, kendi sonuçlarına göre tercih işlemlerini gerçekleştirecekler. İşte 2021 yılına ait Karaman LGS yüzdelik dilimleri ve sınavla öğrenci alan okulların listesi...

Karaman' da liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri de dikkat edilmesi gereken unsurlardan. İşte, Karaman'daki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...

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Not: Şu an için tercih robotuna erişim sağlanamamaktadır. Ancak MEB tarafından kılavuz yayınlanınca sayfa kullanıma açılacaktır.

Okul AdıOkul TürüÖğretim SüresiÖğretim ŞekliYabancı DiliKont.Taban PuanıEn Düşük YüzdelikEn Yüksek Yüzdelik
KARAMAN / MERKEZ / Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce136429,27913,680,04
KARAMAN / ERMENEK / Ermenek Uysal-Hasan Kalan Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce102394,93918,770,36
KARAMAN / MERKEZ / İrfan Ataseven Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce170385,751710,63,73
KARAMAN / MERKEZ / Prof. Dr. Ömer Dinçer Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce34373,667913,344,92
KARAMAN / MERKEZ / Karaman Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler LisesiSosyal Bilimler LisesiHazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce136362,401316,194,48
KARAMAN / MERKEZ / Prof. Dr. Ömer Dinçer Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiHazırlık + 4 yılErkekArapça34352,803318,825,9
KARAMAN / MERKEZ / 15 Temmuz Şehit Muhammed Yalçın Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce102350,640719,451,42
KARAMAN / MERKEZ / Temizel-Ünlü Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34321,183728,9617,33
KARAMAN / MERKEZ / Temizel-Ünlü Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34313,67231,7513,44
KARAMAN / MERKEZ / Karaman Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce60275,240548,7619,36
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