Karaman lise taban puanları 2021! Karaman LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi

Karaman' da liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri de dikkat edilmesi gereken unsurlardan. İşte, Karaman'daki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...



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Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puanı En Düşük Yüzdelik En Yüksek Yüzdelik KARAMAN / MERKEZ / Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 429,2791 3,68 0,04 KARAMAN / ERMENEK / Ermenek Uysal-Hasan Kalan Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 102 394,9391 8,77 0,36 KARAMAN / MERKEZ / İrfan Ataseven Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 385,7517 10,6 3,73 KARAMAN / MERKEZ / Prof. Dr. Ömer Dinçer Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 34 373,6679 13,34 4,92 KARAMAN / MERKEZ / Karaman Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 362,4013 16,19 4,48