Karakter nedir? Karakter tanımı ve TDK sözlük anlamı

Karakter sözcüğüyle eş anlamlı kelimeler şu şekilde sıralanabilir: Haslet, seciye ve özyapı.

Karakter Nedir?

Bir kişi ya da topluluğun öne çıkan özelliklerine karakter denir. Karakteristik özellikler olumlu ya da olumsuz olabilir.

Karakter kelimesinin kullanıldığı diğer sektörler şu şekilde sıralanabilir:

1- Sinema ve tiyatroda karakter:

Karakter oyuncusu: Canlandırdığı karakterin tüm özelliklerini yansıtan aktör ve artistlere karakter oyuncusu denir. Robert De Niro'nun Taxi Driver filminde oynamadan önce 3 ay kadar taksi şoförlüğü yapması, karakter oyunculuğuna örnek olarak gösterilebilir.

2- Bilgisayar ve video oyunlarında karakter:

Genellikle strateji ve FRP türü oyunlarda ''karakter'' kelimesi kullanılır. Her karakterin farklı özellikleri ve yetenekleri vardır. Oyuna girmeden önce bu özelliklerine bakılarak karakterlerden biri seçilir.

Karakter Tanımı ve TDK Sözlük Tanımı

TDK'ya göre karakter kelimesinin iki anlamı vardır:

İlk anlamı:

Bireyi diğer kişilerden ayıran duygusal ve bilişsel özelliklerin tamamı.

Örnek Cümleler:

1- Hasan Beyin ne kadar karakterli biri olduğunu bir kere daha anladım.

2- Hırs ve mücadele onun karakterinde var.

İkinci anlamı:

Kişiye ait üstün yeteneklerin bütünü.

Örnek Cümle:

Başarılı forvet sahaya karakter koydu ve takımının kazanmasını sağladı.