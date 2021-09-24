Karakter nasıl yazılır? TDK'ya göre Karakter kelimesinin doğru yazımı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bir kentte alarm 8 köyde mavi dil kâbusuBir kentte alarm! 8 köyde 'mavi dil' kâbusu#Edirne
Ortamda tek maske takan benim, virüsten korunuyor muyumOrtamda tek maske takan benim, virüsten korunuyor muyum?#Koronavirüs
Süper Ligde Belözoğlu sürprizi İmzalarsa G.Saray detayı... Son 2 gün...Süper Lig'de Belözoğlu sürprizi! İmzalarsa G.Saray detayı... Son 2 gün...#Emre Belözoğlu
Türkiye ikinci ülke oldu Ekonomiye duyulan güvenin en somut örneğiTürkiye ikinci ülke oldu! 'Ekonomiye duyulan güvenin en somut örneği'#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Alevi öğrencilere sorgu iddiası Ömer Çelik ve Bakanlıktan açıklama geldiAlevi öğrencilere sorgu iddiası! Ömer Çelik ve Bakanlık'tan açıklama geldi#AK Parti
İzmir açıklarında yakalandı Karşılaştıkları manzara karşısında şoke oldularİzmir açıklarında yakalandı! Karşılaştıkları manzara karşısında şoke oldular#İzmir
Kimliklerini açıkladılar, sosyal medya yıkıldı Bu tamamen çılgınlıkKimliklerini açıkladılar, sosyal medya yıkıldı! 'Bu tamamen çılgınlık'#Avustralya
Rusyayı sarsan olay Çok acı görüntüler...Rusya'yı sarsan olay! Çok acı görüntüler... #Rusya
Avrupanın göbeğinde kriz En kötüsüne hazır olun dedilerAvrupa'nın göbeğinde kriz! 'En kötüsüne hazır olun' dediler! #İngiltere
Çinden yeni hamle Resmen savaş açtı... Büyük düşüşÇin'den yeni hamle! Resmen savaş açtı... Büyük düşüş#Kripto Para Madenciliği
Akılalmaz dolandırıcılık ‘Paralarını ver okuyup üfleyelim’Akılalmaz dolandırıcılık! ‘Paralarını ver okuyup üfleyelim’#Bolu
Emre Demirin film gibi hikayesi Her şey bir video ile başladı...Emre Demir'in film gibi hikayesi! Her şey bir video ile başladı...#Emre Demir
Sene 1997... Üstümdeki ceketi çok severek almıştım...'Sene 1997... Üstümdeki ceketi çok severek almıştım...' #Ünlüler
Kuaförde kebap ziyafeti: Bahaneyle yüzüğünü de gösterdiKuaförde kebap ziyafeti: Bahaneyle yüzüğünü de gösterdi#Katie Price
Dikkat, tehlike büyük Damacanalardan sonra şimdi de biberonlar...Dikkat, tehlike büyük! Damacanalardan sonra şimdi de biberonlar...#Zararlı Plastikler
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

Karakter nasıl yazılır? TDK'ya göre Karakter kelimesinin doğru yazımı

#Nasıl Yazılır#Tdk#Karakter Nasıl Yazılır
Karakter nasıl yazılır TDKya göre Karakter kelimesinin doğru yazımı

Yabancı kökenli bir kelime olması ile beraber karakter sözcüğü, Türkçenin yaygın kullanılan kelimelere içerisindedir. Aynı zamanda çok fazla olmasa bile yazım hatası da yapılabiliyor. Peki, karakter nasıl yazılır? TDK'ya göre Karakter kelimesinin doğru yazımı üzerine detayları derledik.

Haberin Devamı

Karakter kelimesi konusunda özellikle sesli harf üzerinden yazım hatası yapılmaktadır. Fransızca kökenli bir kelime olarak öne çıkan bu sözcük, Türk Dil Kurumu verilerine göre doğru şekilde ele alınıp yazılmalıdır.

Karakter Nasıl Yazılır?

Bu kelimenin yazım hatası yapılmadan doğru şekilde ele alınış hali, ‘Karakter’ biçimindedir. Kişinin davranışlarını belirleyen ana özellikler karakter olarak ifade edilmektedir. Burada yazım hatası yapmamak için sesli harflere dikkat etmek büyük bir öneme sahiptir.

TDK'ya Göre Karakter Kelimesinin Doğru Yazımı

Türk Dil Kurumu üzerinden ele alındığı vakit doğru ve yanlış yazımı üzerine ayırt etme imkanı elde edilebilir.

Karakter (Doğru)

Karekter (Yanlış)

Yukarıda görüldüğü gibi ilk kelime ile ikinci kelime arasındaki farkı üzerinden doğru ve yanlışı ayırt etmek mümkün. Böylece anlamı üzerinden amaca uygun olarak doğru yazımı ile kullanılabilir.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Nasıl Yazılır#Tdk#Karakter Nasıl Yazılır