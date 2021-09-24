Karakter nasıl yazılır? TDK'ya göre Karakter kelimesinin doğru yazımı

Haberin Devamı

Karakter kelimesi konusunda özellikle sesli harf üzerinden yazım hatası yapılmaktadır. Fransızca kökenli bir kelime olarak öne çıkan bu sözcük, Türk Dil Kurumu verilerine göre doğru şekilde ele alınıp yazılmalıdır.

Karakter Nasıl Yazılır?

Bu kelimenin yazım hatası yapılmadan doğru şekilde ele alınış hali, ‘Karakter’ biçimindedir. Kişinin davranışlarını belirleyen ana özellikler karakter olarak ifade edilmektedir. Burada yazım hatası yapmamak için sesli harflere dikkat etmek büyük bir öneme sahiptir.

TDK'ya Göre Karakter Kelimesinin Doğru Yazımı

Türk Dil Kurumu üzerinden ele alındığı vakit doğru ve yanlış yazımı üzerine ayırt etme imkanı elde edilebilir.

Karakter (Doğru)

Karekter (Yanlış)

Yukarıda görüldüğü gibi ilk kelime ile ikinci kelime arasındaki farkı üzerinden doğru ve yanlışı ayırt etmek mümkün. Böylece anlamı üzerinden amaca uygun olarak doğru yazımı ile kullanılabilir.