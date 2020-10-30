Karagöz'üm Hacivat'ım Kızılay'ım

Türk Kızılay Yeşilyurt Şubesi, 29 Ekim - 4 Kasım Kızılay Haftası nedeniyle eğlendiren ve eğiten bir etkinlik düzenledi. Cumhuriyet İlkokulu’nda Hacivat ve Karagöz kostümleri ile sınıfa giren gençler, öğrencilere Kızılay'ı anlattı. Bilgilendirici broşürlerin verildiği çocuklara maske ve dezenfektan da hediye edildi. Hacivat ve Karagöz tiyatro oyununun sergilendiği etkinlikte çocuklara Türk Kızılay'ın yapmış olduğu faaliyetler detaylı bir şekilde anlatıldı.

Etkinlik ile ilgili bilgi veren Yeşilyurt Şube Başkanı Dr. Dilek Korkmaz şöyle konuştu:

"Ülkemizin ve insanlığın zor günlerden geçtiği şu günlerde 152 yıllık merhamet çınarı olan Türk Kızılay, yardımlaşmanın, dayanışmanın, fedakarlığın ve vefanın simgesi haline gelmiştir. 2020 yılının başında yaşadığımız deprem sürecinde afet bölgesinde Türk Kızılay insanlarımızın barınma, ısınma, yiyecek, giyecek ihtiyacını karşılamıştır. Akabinde yaşadığımız covid-19 pandemisiyle mücadele kapsamında Türk Kızılay, uzaktan eğitime destek ile öğrencilerimizin yanında, sosyal yardımlaşma ile ihtiyaç sahiplerinin yanında, immün plazma tedavisine verdiği destek ile hastaların yanında olmuştur. Bu gün burada Türk Kızılay Yeşilyurt Şubesi olarak, 29 -Ekim 4 Kasım tarihleri arasında kutlanan Türk Kızılay haftası etkinlikleri kapsamında okullarda çocuklarımıza dezenfektan dağıtarak, pandemi sürecinde el temizliğine vurgu yapmak istedik”