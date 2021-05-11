Karabük'ün alan kodu kaçtır? Karabük telefon kodu hakkında bilgi  

Tarihi açıdan da kültürel olarak önemli bir yer tutan Karabük, pek çok önemli medeniyete ev sahipliği yapmış şehirlerden biridir. Özellikle farklı dönemlerde ele alınmış olan Han ve hamamlar ile bir adım öne çıkıyor. Turistik olarak tüm mevsim boyunca farklı zaman dilimlerinde ziyaret edilen şehirler arasında gelir.

Karabük'ün Alan Kodu Kaçtır?

Karabük şehrin alan kodu 0 370’tir. Özellikle şehrin merkezi ya da ilçeleri açısından bu alan kodunu kullanarak iletişim kurabilirsiniz. Herhangi bir amaç altında sabit numara aramak istediğiniz vakit, bu şehir adını atanmış olan 370 alan kodunu kullanabilirsiniz. Sosyal aktiviteler kapsamında da oldukça farklı imkanlar sunan Karabük, harika piknik alanları teşkil etmektedir.

Yamaç paraşütü, harika yaylaları ve aynı zamanda özellikle meşhur Safranbolu evleri en dikkat çeken yerleri arasında geliyor. Dikilitaşa sahip olan mağaralar, yürüyüş yapılacak bol oksijenli harika alanlar ve daha birçok farklı olanağı ile Karabük önemli bir şehirdir. O yüzden Karabük ile ilgili herhangi bir durum karşısında, şehre ulaşım sağlamak için 370 alan kodunu kullanmanız yeterlidir. Ortak şekilde bütün farkı sabit hatlara ulaşım sağlayabilirsiniz.