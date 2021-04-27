Karabük plaka kodu kaçtır? Karabük ve ilçelerinin plaka harfleri

Plaka kodları her ile özgü harfler içeren kodlardır. Bu kodlarla trafiğe çıkan araçlar bir ili temsil etmiş olur. Karabük de benzer şekilde bir plaka koduna sahiptir. Plakalarda kod sistemi olmadan trafiğe çıkmak yasaktır.

Karabük plaka kodu kaçtır?

Karabük'ün plaka kodu 78 olmakla birlikte, araçların trafikte bu kod ile görev aldıkları bilinmektedir. Başta otomobiller olmak üzere kamyonlar, motorlu taşıtlar, otobüsler ve diğer tüm araçlarda 78 plaka kodunun Karabük'ü temsil etmesine karar verilmiştir.

Dikkat edilmesi gereken bir nokta Karabük'ün alfabede K harfi ile başlamasına rağmen 78 plaka koduna sahip olmasıdır. Bu durumun nedeni Karabük'ün il yönetimleri arasına sonradan katılmasından kaynaklanır. İlin daha sonra şehir statüsüne alınması nedeniyle alfabetik sıralamada farklılık gözlemlenmiştir. Bu durum sonradan il olan diğer illerimiz için de geçerlidir.

Karabük ve ilçelerinin plaka harfleri nelerdir?

Karabük pek çok ilimizde olduğu gibi ilçeleri bulunan bir ilimizdir. Bu ilçeler kendilerine özgü olarak tanımlanan plaka harflerine sahiptir. Karabük'ün nüfus yoğunluğu en çok olan merkez ilinin plaka harfleri şu şekildedir; 8 AC–AZ 001–999, 78 BA–BZ 001–999, 78 M 0001–3999, 78 M 9500–9999, 78 S 0001–3999, 78 T 0001–3999, 78 T 9500–9999. Nüfus yoğunluğu bakımından diğer bir önemli ilçesi olan Eskipazar'ın plaka harfleri; 78 EA–EZ 001–99978 M 4000–4999, 78 S 4000–4999, 78 T 4000–4999'dur. Yenice ilçesinin plaka harfleri şu şekildedir; 78 M 5000–5999, 78 S 5000–5999, 78 T 5000–5999, 78 YA–YZ 001–999'dur.

Son olarak Safranbolu ilçesi 78 M 6000–9499, 78 S 6000–9499, 78 SA–SZ 001–999, 78 T 6000–9499 plaka kodlarıyla sisteme kayıtlıdır. İlçelerden de anlaşılacağı üzere tüm plaka harflerinin başında 78 rakamı yer alır. Bu rakam Karabük'e özgü olarak tanımlanmıştır.

Karabük'ün telefonuna dair alan kodu 370 olarak bilinir.