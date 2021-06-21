Karabük lise taban puanları 2021! Karabük LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi

Karabük'te liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri de dikkat edilmesi gereken unsurlardan. İşte, Karabük'teki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...



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Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puanı En Düşük Yüzdelik En Yüksek Yüzdelik KARABÜK / MERKEZ / Karabük Mehmet Vergili Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 433,3824 3,23 0,06 KARABÜK / MERKEZ / Alparslan Gazi Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 394,3401 8,89 3,32 KARABÜK / SAFRANBOLU / Şehit Murat Akdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 102 393,6818 9,01 0,18