Karabük hangi bölgede, haritada nerede? Karabük ilçeleri, haritası, nüfusu ve iklimi

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Karabük ili ve özellikleri bizlere diğer yerler gibi Türkiye coğrafyasında anlatılmaktadır. Türkiye'de yaşayan insanlar tam anlamıyla özelliklerini bilmese de Karabük ilini mutlaka duymuştur. Karabük çok büyük bir il olmasa da bulunduğu bölgede merkezi konumdadır.

Karabük Hangi Bölgededir?

Türkiye ülkesinde 7 adet bölge vardır. Akdeniz bölgesi, Ege bölgesi, Marmara bölgesi, İç Anadolu bölgesi, Doğu Anadolu bölgesi, Güney Doğu Anadolu bölgesi ve Karadeniz bölgesidir.

Bu bölgeler arasından Karadeniz bölgesi batı Karadeniz, orta Karadeniz ve doğu Karadeniz olarak da kategorilere ayrılmaktadır. İşte Karabük ili de Karadeniz bölgesinin Batı bölümünde yani Batı Karadeniz bölgesinde yer almaktadır.

Karabük tarihi ve kültürel olarak önemli bir ildir. Karadeniz bölgesinde yer alan bu il sonradan kent haline dönüşmüştür. Gezilecek yerleri, demir çelik fabrikası, doğası, tarihi ve kültürüyle meşhurdur.

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Karabük Haritada Nerededir?

Karabük yüz ölçümü olarak 4.145 km karedir. 40° 57' ve 41° 34' kuzey enlemleriyle 32° 04' ve 33° 06' doğu boylamları arasında Karabük bulunmaktadır.

Türkiye haritasında Karabük Batı Karadeniz bölgesinde sol tarafında Bolu sağ tarafında Kastamonu üst tarafında Zonguldak ve Bartın yer alarak arada kalan bir ildir. Haritada Karabük ilinin çaprazında da Düzce bulunmaktadır. Haritada kapladığı alan olarak küçük bir alandır. Bu ilin alt tarafında zaten Ankara ili ve Çankırı ili bulunmaktadır.

Karabük İlçeleri Hakkında Bilgi

Karabük il merkezidir. Dolayısıyla da Karabük iline bağlı bir kaç adet ilçe de bulunmaktadır. Bilindiği gibi ilçe ilden sonra gelen idari birim olarak geçmektedir. İlçeler kaymakam tarafından yönetilmektedir. İlçe sözcüğü de bu sebeplerden dolayı ''çe'' küçültme eki getirilerek türetilmiştir. Anlam olarak ilçe küçük il demektir. Yani ilçeler asıl illerden biraz daha küçük boyutludur. Eski dönemlerde ilçelere kazalar denmektedir.

İşte Karabük ilinin ilçeleri şöyle sıralanmaktadır;

Eski Pazar

Eflani

Safran Bolu

Yenice

Ovacık

Bu ilçeler arasından en ünlü ve en bilindik olanı ise Safran Bolu ilçesidir. Çünkü Safran Bolu kültür portakalında yer almaktadır. Mimari yapılı evleri sayesinde her yıl turistleri bünyesinde ağırlamaktadır. Bu ilin en büyük ve en gelişmiş ilçesi de Safran Bolu ilçesidir. Bu tarihi evler klasik Osmanlı kent mimarisini yansıtmaktadır.

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Yenice ilçesi ise Karabük ilinin en batıdaki ilçesidir. Karabük il merkezine 33 km mesafede yer almaktadır. Yenice ilçesi ise genellikle ağaçlık alanlarıyla bilinmektedir.

Karabük iline bağlı Ovacık ilçesi hakkında bilgilere Osmanlı İmparatorluğu döneminde bile rastlanmaktadır. Ovacık ilçesi Çankırı ilinin kuzey batısında Karabük ilinin güney doğusunda yer almaktadır.

Karabük iline bağlı Eski Pazar ilçesi ise tarihin derinliklerinde HADRİA POLİS ismiyle anılmaktadır. Bu yüzden de Eski Pazar ilçesine 3 km uzaklıkta hadria polis antik kenti bulunmaktadır. Konum olarak bu ilçe Gerede Karabük yolunun dışında yer alır. Hatta bu yol sayesinde İstanbul ve Batı Karadeniz'in büyük bir kısmı ulaşıma açılır.

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Eflani ilçesi ise Karabük ilinin kuzey doğusunda bulunur. Bu ilçenin merkezinde ve çevresinde tarihi su yolları, kaya mezarlıkları, cami ve türbeler vardır. Mermer ocakları da bu ilçede bulunmaktadır. Hatta çıkan mermerlerin büyük bir kısmı da ihraç edilmektedir.

Karabük İlinin Nüfusu Hakkında Bilgiler

Karabük ilinin nüfusu düşünüldüğünde bir önceki yıla göre 4.844 oranında azaldığı görülmektedir. 2020 senesine göre Karabük ilinin nüfusu 243.614 oranındadır. Bu nüfusun 121.875 oranını erkekler 121.739 oranını da kadınlar oluşturmaktadır. Yüzdeye vurmak gerekirse Karabük ilinin %50,03'ü erkek nüfustan %49,97'si ise kadın nüfustan meydana gelmektedir.

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Karabük İlinin İklimi Hakkında Bilgiler

Karadeniz bölgesi bilindiği üzere sert bir ve soğuk bir iklime sahip olmaktadır. Karabük ili ise kıyıdan içeride kaldığı için yani konumu gereği Karadeniz bölgesinin nemli havasından yeterince faydalanamamaktadır. Karabük ilinde karasal iklim özelikleri görülmektedir. Yıllık olarak ortalama sıcaklık 13,2 °C dir. Ocak ayı sıcaklık ortalaması yapılan istatistiklere göre 2,6 °C dir. Temmuz ayı ortalama sıcaklığı da 23.1 °C'dir.

Karabük ili karasal iklim özeliklerini taşıdığı için karasal iklim özelliklerinden de biraz bahsedelim. Bu iklimde deniz etkisinden uzak yerlerde kışlar karlı ve soğuk geçmektedir. Yaz mevsimi ise genel anlamda sıcak ve kurudur. Yıllık yağış miktarı da az görülmektedir. Yazlar sıcak ve kurak kışlar ise soğuk ve karlıdır.