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Karabük hangi bölgede, haritada nerede? Karabük ilçeleri, haritası, nüfusu ve iklimi

#Karabük Hangi Bölgede Haritada Nerede?#Nüfusu#İklimi
Karabük hangi bölgede, haritada nerede Karabük ilçeleri, haritası, nüfusu ve iklimi

Türkiye'nin geniş coğrafyası, artan ve süreklilik gösteren iç göç, idari yönden yeni illerin ilan edilip il sınırlarının değişmesi zaman zaman coğrafya bilgisinin güncellenmesini zorunlu kılmaktadır. Buna örnek olarak Karabük kenti verilebilir. Karabük hakkında çok şey merak konusu olup, bilgi edinmek için araştırma yapılmaktadır. İşte, Karabük hangi bölgede, haritada nerede, Karabük ilçeleri, nüfusu, iklimi ve konu hakkında çok daha fazlasını sizler için derledik.

 

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Turizm merkezlerinden olan ilçesi Safranbolu ve maden ile bilinen Karabük yakın zamanda il ilan edilmiş şehirlerimiz arasında yer alır.

Karabük Hangi Bölgede, Haritada Nerede?

Karabük kenti yakın tarihte idari olarak il ilan edilmiştir. Karabük Karadeniz bölgesinde bulunur. Batı Karadeniz Bölgesi'nde yer alan Karabük şehri son yıllarda turistlerin de rağbet ettiği bir kent olmuştur. Karabük, Atatürk'ün emri ile Karabük Demir Çelik Fabrikası'nın kurulması ile öne çıkmış bir şehirdir.

Karabük İlçeleri?

Karabük ilinin toplam beş ilçesi ve bu ilçelere bağlı çok sayıda köyler bulunmaktadır. Karabük ilinin yüzölçümü 4.142 km2’dir. Karabük şehrinin ilçeleri ise şu ilçelerdir:

Safranbolu

Eskipazar

Yenice

Ovacık

Eflani

Karabük 'ün 7 belediyesi ve bu belediyelere bağlı 78 mahallesi ile 278 köyü bulunmaktadır. Karabük ili kadar bilinen bir ilçesi de Safranbolu'dur. 17 Aralık 1994 tarihinde Safranbolu UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınmıştır. Safranbolu'nun bu önemli listeye alınmasının sebebi ise ünlü Safranbolu evleridir.

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Safranbolu'da yaklaşık 300 yıllık ve kendine özgü mimarisi olan tarihi evler bulunmaktadır. Önceleri sayıları 2.000 civarında olan bu evlerin büyük bir bölümü yok olup giderken bunların 800 adedi korumaya alınmıştır.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde yapılmış olan bu evler tarihi öneme sahiptir. Koruma altın alınıp restore edildikten sonra Safranbolu tam bir turistik cazibe merkezi haline gelmiştir. Karabük'e gelindiğinde mutlaka ziyaret edilmesi gereken yerlerdendir.

Karabük'ün başka bir ilçesi olan Yenice ise meşe, ladin ve çam ormanları ile mutlaka gezilip görülmesi gereken yerlerdendir. Aynı zamanda Karabük ilinde gezilip görülecek pek çok yer ve mekan bulunmaktadır.

Karabük Haritası

Karabük haritasına bakıldığı zaman Karabük merkezin kuzeyinde Safranbolu ilçesi ve Eflani ilçelerinin bulunduğu görülür. Kentin doğusunda ovacık ilçesi ve kent merkezinin batısında da Yenice ilçesinin bulunduğu, güneyinde de Eskipazar ilçesinin olduğu görülür.

Karabük ilinin komşu illeri ise şunlardır:

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Karabük ilinin batısında Zonguldak ve Bolu illeri bulunmaktadır.

Karabük ilinin güneyinde ise Ankara yer almaktadır.

Karabük ilinin doğusunda ise Kastamonu ili bulunmaktadır.

Karabük Nüfusu

En son yapılan sayımların sonuçlarına göre Karabük'ün nüfusu 242.347 bindir. Karabük'te nüfusun % 78'i şehirde yaşamaktadır. Son yıllarda hem kente hem de ilçe ve köylerde nüfusun azaldığı tespit edilmiştir. Bu durum Karabük'ün göç veren iller arasında olduğunu göstermektedir. Karabük yakın zamanda il yapılmıştır. 1995 yılında il statüsüne kavuşan Karabük böylece Türkiye'nin 78.inci ili olmuştur.

Karabük İklimi

Karabük ilinin coğrafyası sebebi ile farklı iklim tipleri görülür. Karadeniz'in Batısında yer alan bir şehir olmasına rağmen tam olarak Karadeniz iklimi görülmez. Bunun nedeni dağların paralel olması nedeniyle Karadeniz'den gelen nemli havayı ve yağışı engellemesidir.

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İlçesi olan Yenice'de tam olarak Karadeniz iklimi yaşanmaktadır. Eskipazar ve Ovacık ilçelerinde ise Karadeniz İklimi ile Karasal İklim arasında geçiş iklimi özelliği görülür. Karabük ilçesi orman varlığı ile dikkat çeker. Çünkü %68 oranı ile orman yönünden en zengin birinci ildir.

Karabük'ün havası mevcut demir çelik fabrikası nedeniyle kötüdür. Ancak tam bir tropikal iklim yaşanan Yenice ilçesi orman bakımından zengin ve doğal güzellikleri, bol oksijenli meşe, kayın, sarıçam ormanları ile ünlüdür.

 

 

 

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