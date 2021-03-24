Karabiber Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Karabiber Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Karabiber ülkemizde yetişen bir biber türüdür. Karabiber ağacı en çabuk büyüyen ağaçlardan bir tanesidir.

Karabiber Ağacı Nedir? Karabiber Ağacı Hakkında Bilgi

Biber ağacı türlerinden bir tanesidir. Karabiber ağaçlarının boyları 10 metreyi geçebilmektedir. Ülkemizde nadir olarak yetiştirilen bir ağaç türüdür. Ülkemiz için egzotik bir ağaç türü denilebilir. Özellikle Güney Amerika bölgesinde bu ağaç türüne daha fazla rastlanılmaktadır. Oldukça uzun ömürlü bir ağaç olarak bilinir. Aynı zamanda bu ağaç türünün kuraklığa karşı oldukça dirençli olduğu bilinmektedir. Bundan dolayı karabiber ağacı sıcak iklimde rahatlıkla büyüyebilir.

Bu ağaç türü ülkemizde en sıcak olan iklim olan Akdeniz bölgesinde yetişmektedir.

Karabiber Ağacı Latince İsmi

Karabiber ağacının Latince ismi Schinus Molle olarak bilinmektedir.

Karabiber Ağacı Özellikleri

- Oldukça hızlı büyüyen bir ağaç türüdür.

- Boyları 3 metre ila 4 metre arasında değişmektedir.

- Kış şartlarına da pek dayanıklı değildir. En fazla dayanabileceği sıcaklık -9 olarak belirlenmiştir.

- Kurak sıcaklara karşı oldukça dayanıklıdır.

- İştah açıcı bir özelliğe sahiptir.

Karabiber Ağacı Ne Zaman Dikilir?

Karabiber ağacı Ekim aylarının 2. haftasında dikilmesi gerekir. Bu aylarda dikildiği takdirde daha sağlıklı ve daha çabuk büyürler.

Karabiber Ağacı Nerede Yetişir?

Karabiber ağacı Türkiye'de egzotik olan ağaç türlerinden biri olduğu için ülkemizde nadir olarak yetişir. Bu ağacın ana vatanı Hindistan'dır. Hindistan'da karabiber ağaçlarına hemen hemen her yerde rastlamak mümkündür. Sıcak iklimi sevdiğinden dolayı karabiber ağacını ülkemizde de sıcak bölgelerde yetiştirebilmekteyiz. Özellikle Akdeniz ikliminde karabiber ağacı rahatlıkla yetişmektedir. Akdeniz şehirlerinde karabiber ağaçlarına yer yer rastlamak mümkündür.

Karabiber Ağacı Nasıl Yetiştirilir ve Budanır?

Karabiber ağacını yetiştirmek için öncelikle tohumunu çimlendirmek gerekmektedir. Bunun için karabiber ağacının tohumunu bir kavanoza koyun. Kavanozun ağzına kadar su koyduğunuzdan emin olun. Yaklaşık olarak 5 gün bu şekilde tohumu bekledik. Ardından tohumu 5. günün sonunda bir pamuğa ilave edin. Pamuğun içinde beklettikten sonra filizlenmesini bekleyin. Filizlenmeye yakın olacak şekilde saksıya ekerek karabiber ağacı için humuslu toprağı ilave edin.

Budamak için ise yeterli dereceye boyu ulaştığı zaman fazla olan dallarını budayabilirsiniz. Eğer dallarında kırılganlık varsa bu dalları da keserek budayabilirsiniz.

Karabiber Ağacı Yaprak Döker mi?

Karabiber ağacı yapraklarını döker. Özellikle büyüdükten sonra belirli bir süre geçince yapraklarını sonbahar aylarında dökmeye başlar.

Karabiber Ağacı Bakımı Nasıl Yapılır?

Karabiber ağacının bakımı için iyi bir hasat elde etmek istiyorsak toprağın daima nemli olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Fakat aşırı sulamadan da kaçınmak gerekir. Aşırı sulamadan dolayı karabiber ağacı iyi hasat vermeyebilir. Bundan dolayı gerektiği kadar toprağın nemli durması yeterli olacaktır. Dalları çabuk uzayan bir ağaç türüdür. Bundan dolayı dalları uzarken çıtalar ile birlikte dalları desteklemek gerekir. Böylece dalları kırılmadan rahatça büyür. Bakımını düzenli olarak yapmak gerekir.

Karabiber Ağacı Faydaları Nelerdir?

1) Yağ Yakar

Karabiber ağacı özellikle zayıflamak isteyenler için birebirdir. Dolayısıyla yağ yakmak isteyenler karabiber kullanarak kolaylıkla yağ yakabilirler.

2) Damar Tıkanıklığını Önler

Damar tıkanıklığı çağın en önemli rahatsızlıklarından bir tanesidir. Bundan dolayı damar tıkanıklığını önlemek için karabiber ağacı kullanılabilir.

3) İdrar Söker

Karabiber ağacının bir diğer faydası da idrar sökücü olmasıdır. İdrarını yapmada sorun yaşayanlar için karabiber ağacı idrar söktürmektedir.

Karabiber Ağacı Hastalıkları Neler?

Karabiber ağacının hastalıkları yoktur.

Karabiber Ağacı Ne İşe Yarar ve Nerelerde Kullanılır? Karabiber Ağacı Kullanım Alanları

Karabiber ağacı pek çok hastalığa iyi gelmektedir. Özellikle kabızlık ve ishal gibi sindirim sistemi hastalıklarının tedavisinde kullanılmaktadır. Doğal tedavi seçenekleri arasında yer almaktadır. Aynı zamanda bağırsaklarda oluşan gaz oluşumunu da engellemektedir. Kokusu da güzel olduğundan dolayı koku sektöründe de kullanılan bir ağaçtır.