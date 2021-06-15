Kara mizah nedir, nasıl yapılır? En güzel kara mizah örnekleri

Kara mizah, romanlarda ve oyunlarda tabu konuları tartışırken komedi unsurunu da ekleyen edebi bir araçtır.

Kara Mizah Nedir, Nasıl Yapılır?

Kara mizah ya da kara komedi, iç karartıcı, korkutucu, tatsız veya tabu olan konulara hiciv ve kara mizah getiren bir film, televizyon ve edebiyat türüdür. En iyi kara komediler aynı anda hem eğlendirir hem de seyirciyi rahatsız eden insanlık durumunun köşelerini açığa çıkarır. Komedinin bu alt türündeki filmler, acı veren öznelerin saçmalığını ve ironisini artırarak, onları aşılayarak katarsis yaratır. Bir kara komedi senaryosu yazıyorsanız, karanlık mizah anlayışınızı harika bir kara komediye dönüştürmenize yardımcı olacak birkaç senaryo yazımı ipucu vardır. Bunlar;

Büyük bir kara komedi, konusuna doğrulukla yaklaşır ve en iyi komedi, gerçeğe dayalı saçmalıklar sunar. Konunuz ne kadar rahatsız olursa olsun, hikayenin yankı uyandırmasını istiyorsanız duygusal dürüstlük gereklidir.

Birçok yazar, komik tuhaflıklar sergileyen ancak nadiren büyüme veya değişim yaşayan iki boyutlu karakterlerle komedi filmlerini doldurur. Bu, saçmalıklar ve şakşak için işe yarıyor, ancak karanlık komedilerin ne kadar kasvetli olabileceği göz önüne alındığında, ciddi konuları insani yöntemlerle ele alan üç boyutlu karakterlere sahip olmak yardımcı olur.

Hikayenizi gerçeğe dayandırmaya kararlı olsanız bile, sınırları makul derecede saçma olana kadar zorlayabilirsiniz. Uğursuz konular ve darağacı mizahı unutulmaz bir tür filmi oluşturur. Bilimkurgu, fantezi ve korku alemlerinde karanlık komedi yazabilir ve yine de özgünlük duygusunu koruyabilirsiniz.

En komik komedi yazarları bile, ciddi konular ve karanlık konular içeren komediler için beyin fırtınası yapmak için alana ihtiyaç duyar. Olay örgüsünü keşfederken bile, hikayenin nereye gittiğini her zaman bildiğinizden emin olmanız gerekiyor. Bir düzine kara mizah esprisini üst üste yığarsanız, tatmin edici bir sonuca ulaşamazsınız.

En Güzel Kara Mizah Örnekleri

Hollywood çok sayıda kara komedi üretti ve bunların en önemlileri arasında şunlar yer alıyor;

Dr. Strangelove (1964) : Yönetmen Stanley Kubrick'in bu kara hicvi, Soğuk Savaş'ın kalbindeki silahlanma yarışını şişiriyor. Konu (yaklaşan nükleer imha) daha ciddi olamazsa da, filmin tonu şakşak ve aptallıkla karakterize edilir.

Fargo (1996) : Joel ve Ethan Coen'in birçok filminin belki de en ünlüsü olan Fargo, bir kaçırmanın yanlış gittiğinin bazen komik, bazen çok karanlık bir hikayesidir. Coen kardeşler, bu filmdeki tedirgin edici konuyu, zaman zaman sarsıcı derecede komik olan bir eksiklik düzeyiyle ele alıyorlar.

Pulp Fiction (1994) : En iyi karanlık komedi filmleri gibi, bu tür bükücü Quentin Tarantino filmi, uyuşturucu kullanımı ve şiddet gibi dokunaklı konuları ele alıyor, ancak yine de çok kasvetli hale gelmesini önleyen iyimser bir enerjiyi koruyor.

M * A * S * H (1970) : Robert Altman'ın komedisi daha sonra bir TV sitcom'una ilham verdi. Kore Savaşı sırasında bir askeri kışlada geçen film, 1970 yılında Vietnam Savaşı'nın zirvesinde gösterime girdi ve Amerikalıların aktif olarak askerlik hizmetine alındığı bir dönemde savaşın saçmalığına değindi.

Harold ve Maude (1971) : Bir yandan, yönetmen Hal Ashby'nin Harold ve Maude'u kuşaklar arası bir romantizmin beklenmedik ve tuhaf bir hikayesi; öte yandan, ölüm üzerine katı bir meditasyon. Bir kara komedi olarak her iki amacında da başarılıdır.