Kara kışa ‘asfalt dostu’ çözüm

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Kimya Teknolojisi alan şefi Mehmet Uysal’ın başında olduğu çalışmalar sonucunda içinde tuz bulunmayan alkol bazlı kimyasal solüsyon üretildi. 6 öğrencinin 4 aylık çalışması sonucunda üretilen solüsyon sayesinde zorlu kış aylarında artık yollardaki asfalt zarar görmeyecek.

ÜÇ FARKLI SOLÜSYON ÜRETİLDİ

Proje sorumlusu Mehmet Uysal ürettikleri özel solüsyonla ilgili bilgi paylaşırken şöyle konuştu; “Ürünleri Deliklikaya Özel Endüstri Bölgesi’ndeki firmalardan gelen talep üzerine Milli eğitim Bakanlığı’nın Okul-Sanayi İş Birliği kapsamında üç versiyon şeklinde planladık çünkü buzlanmayı önlemek ile karı çözmek farklı işler.

Önce farklı oranlarda kimyasalları karıştırarak numuneler elde ettik. O numuneleri farklı ortamlarda buz üzerinde deneyip performans raporları oluşturduk ve olumlu sonuçlar gördük. Elimize geçen üç üründen birincisi yolda buzlanma beklendiği günlerde önlem amaçlı olarak, ikincisi kar tuttuğunda, üçüncüsü ise her iki durumda kullanılıyor ve donma noktasını aşağı çekiyor.

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-18 DERECEYE KADAR ETKİLİ

İstanbul’da o kadar soğuk bir hava yaşamadık ama soğutucularda yaptığımız testler sonucunda ürünün -18 dereceye kadar donmadığını gördük. İstanbul için bu yeterli ancak daha soğuk yerlerde kullanmak için formüldeki kimyasal madde oranlarını değiştirmemiz gerekebiliyor. Bu da maliyetin artması anlamına geliyor.

MALİYET TUZDAN YÜKSEK AMA FAYDA BÜYÜK

Piyasada genellikle kalsiyum klorür ya da sodyum klorür yani tuz çözeltisi kullanılıyor. Bu da zaman içinde asfalta zarar verip araçların çürümesine yol açıyor. Bu nedenle her ilkbaharda birçok yerde asfalt yenileme çalışması yapılıp kışın izleri silinmeye çalışılıyor. Asfalt petrol ürünü olduğu için dolara endeksli, yenilemek ciddi maliyet. Ürünümüz tuza göre 3 kat daha maliyetli olsa da uzun vadeli düşündüğümüzde de asfalt zarar görmeyeceği için ekonomik açıdan çok daha avantajlı bir sonuç elde ediliyor.

3 TONLUK SATIŞ YAPTIK

Deliklikaya Organize Sanayi Bölgesi’ndeki firmaların talebi üzerine ürettiğimiz solüsyonu kar yağacağı gün teslim ettik. Kendi depolarında hazır tutuyorlar ve yoğun etkili günlerde kullanıma hazır. Şimdi ise 5 tonluk bir siparişin üretimi üzerinde çalışıyoruz.

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ÇOCUKLAR TEORİDE ÖĞRENDİKLERİNİ UYGULADI

Öğrencilerimizi genellikle 11. sınıflardan seçtik. Kimya dersinde maddenin donma noktasının düşmesi, kaynama noktasının yükselmesini işliyoruz. Öğrenciler bu konulardan sınav olup mezun oluyorlardı. Biz aslında bu projeyle derste anlattıklarımızı uygulayabildikleri bir ortam yaratmış olduk ve elimizdeki bilgiyi kullanarak ortaya bu ürünü çıkardık. Öğrencilerim gelecek sene staja gidecekler ve böylece sahada da acemilik yaşamayacaklar.



HEDEF İHRACAT

Arnavutköy İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi müdürü Saadet Bektaş üretilen solüsyonun kullanım alanlarından bahsederken şöyle konuştu; “ Okulumuzun kimya alanı ile ilgili marka çalışmalarını tamamlayıp, patent işlemlerini hızlı bir şekilde bitirmeyi planlıyoruz. Hedefimiz ilk etapta yurt içi ihtiyacı karşılamak ürünümüzü belediyelerin ve karayollarının kullanımına sunmak; ikinci aşamada ihracata yönelmek istiyoruz.



“SORUNLARI ÇÖZMEYE ÇEVREMİZDEN BAŞLADIK”

11. sınıf Kimya Teknolojisi alanı öğrencisi Sude Nur Topkara; “Bu okula mesleki eğitim almak için isteyerek geldim ve çok hevesli olduğum bu projede yer almaktan gurur duyuyorum. Arnavutköy- Hadımköy çevresi İstanbul’a karın en sık ve yoğun düştüğü bölgelerden. Burada sanayi de çok olduğu için ulaşımın aksamaması lazım. Bu nedenle sorunları çözmeye çevremizden başladık”



“PROJE HAYALLERİMİ BÜYÜTTÜ”

16 yaşındaki Buse Nur Gevrek okul projelerinde aktif görev alan öğrencilerden biri. Okulda kolonya, çamaşır suyu, sabun gibi ürünlerin üretiminde de yer alan Gevrek; “Kimya alanının bana kattığı çok şey oldu. Kitaplardan ve hocalarımdan öğrendiğim bilgileri burada uygulamanın bana çok tecrübe kattığını düşünüyorum. Bu nedenle hedeflerimi de yüksek tuttum. İleride kimya mühendisliği okuyup çalışmalarımı geliştirebileceğim bir laboratuvar açmak istiyorum” diyor.