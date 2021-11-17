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Kara kelimesinin eş anlamlısı nedir? Karanın eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

#TDK#Kara#Nedir
Kara kelimesinin eş anlamlısı nedir Karanın eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Türkçede kelimelerin farklı eş anlamlı karşılıkları bulunur. Bu karşılıklar farklı cümlelerde kullanılır ve öylece herhangi bir yazı içerisinde anlam karmaşasının önüne geçilir. Peki Kara kelimesinin eş anlamlısı nedir? Karanın eş anlamı ile örnek cümleler (TDK) üzerine merak edilenler.

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Daha çok dilek üzerinden kullanılan Kara kelimesi, değişik anlamlar eşliğinde de değerlendirilmektedir. Bu doğrultuda bir toprak parçası olarak da öne çıktığını ifade etmek mümkün. Ancak daha çok değişik eş anlamlı karşılıkları ile beraber renk üzerinden ele alınır.

 Kara Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

 Kara kelimesinin eş anlamı ‘siyah’ olarak öne çıkmaktadır. Her ne kadar bir renk olarak ifade edilse bile aslında kara ya da siyah kelimeleri bir renk değildir. Karanlığı anlatan bir görüntü olarak öne çıkmaktadır. Ancak günümüzde farklı resimlerde ya da diğer alanlarda renk olarak siyah ve kara görüntüyü ifade eder.

 Karanın Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

 Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığı vakit kara kelimesinin eş anlamı siyah olarak öne çıkmaktadır. Bu doğrultuda siyah kelimesi ile beraber farklı örnek cümleler vermek mümkün.

 ‘’Ben bu siyah elbiseyi hiç mi hiç beğenmedim.’’

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 ‘’Siyah renk sana hiç yakışmıyor.’’

 Bu şekilde amaca uygun olarak farklı yerlerde kara kelimesinin eş anlamlısı olarak cümle içerisinde siyah sözcüğü kullanılabilir. Aynı zamanda tek başına yine taşıdığı anlam ile beraber örnek çıktığını ifade etmek de mümkün.

 

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#TDK#Kara#Nedir

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