Kara Gün Kararıp Kalmaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Özellikle kötü günler için kullanılabilecek en etkili atasözlerinden biri kara gün kararıp kalmaz cümlesidir. Hem bireysel olarak hem de kişinin çevresindeki insanları motive edebilmesi için, en güzel atasözlerinden biri olduğunu dile getirmek mümkün.

Kara Gün Kararıp Kalmaz Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Bazen sıkıntılı günler yaşanır ancak bu kötü günler sonsuza kadar sürmez. Önünde sonunda mutlaka kötü günlerin arkasından güzel ve umutlu günler gelir. Böyle durumlar için kişinin rahatladı zamanlar adına kara gün kararıp kalmaz atasözü değerlendirilir.

Kara Gün Kararıp Kalmaz Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Kara gün kararıp kalmaz atasözünün cümle içerisinde farklı yerlerde değişik zamanlarda kullanabilirsiniz.

‘’Kendini boş yere bu kadar üzmene gerek yok; sonuçta kara gün kararıp kalmaz öyle değil mi?’’