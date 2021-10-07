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Kara Başlı İskete (Saka) Kuşu Nedir Ve Ne Yer? Saka Kuşunun Sesi, Özellikleri Ve Türleri Hakkında Bilgi

#Kara Başlı İskete#Saka Kuşu
Kara Başlı İskete (Saka) Kuşu Nedir Ve Ne Yer Saka Kuşunun Sesi, Özellikleri Ve Türleri Hakkında Bilgi

Kara başlı iskete kuşu özellikleri; güzelliği ve ötmesi ile kuş sevenlerin, çok sevdiği bir kuş çeşididir. Cinsiyet ayrımı ve bakımı açısından oldukça kolay olan Kara başlı iskete kuşu; İspinozgiller ailesine mensup bir kuştur. Bu kuş adını; Latincede bulunan ''Carduus '' kelimesinden almış olup ''Saka'' manasına gelmektedir. Halk dilinde çoğu zaman saka kuşu şeklinde isimlendirilir. Peki, kara başlı iskete (saka) kuşu nedir ve ne yer? Saka kuşunun sesi, özellikleri ve türleri hakkında detayları derledik.

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 Güzel görünüşleriyle çok dikkat çeken kara başlı iskete kuşları; fiziksel özellikleriyle göze çarpmaktadır. Çok canlı renkleri bulunan bu kuş türünün; sarı siyah, kırmızı, beyaz renklerinin bulunduğu belirtilebilir. Kara başlı iskete kuşlarının boyun kısmında siyah ve kalın kuşak benzeri tüyleri olup, yüz kısmında kırmızı maske benzerinde tüyleri vardır.

 Kara Başlı İskete (Saka) Kuşu Nedir?

 Kara başlı iskete kuşu; ortalama şekilde 12 santimetre civarında olup, ufak kafası bulunan ve ufak çatalkuyrukları olan bir türdür. Bu kuşun kanatları genel olarak, koyu renklidir. Kanatlarında sarı ve sarıya yakın renkler bulunmaktadır. Kara başlı iskete kuşunun kanatları açıldığı zaman kanatlarında bulunan sarımsı motifler, şerit olarak görünmektedir. Erkek olanlarının; gerdanı ve kaşı sarımsı ve yeşilimsi renge sahiptir. Başı ve gagası altı siyahtır. Dişilerde ise takke, grimsi renklere sahiptir.

 Kara Başlı İskete (Saka) Kuşu Ne Yer?

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 Genel olarak; karışık, iğne yapraklı ormanlarda yaşarlar. Huç ve Kızılağaç ağaçlarına konan kara başlı iskete kuşuna daha çok Ladin ormanlarında rastlanmaktadır. Kara başlı iskete kuşu; Huç ve Kızılağaç gibi ağaçlara konarak, tohumlarını yerler. Bu yüzden de keten kuşu türüyle çok sık görülmektedir. Bunların yanı sıra; yaprak pireleri, köpüklü ağustos böcekleri, testereli arıları, sivrisinekleri ve bu türlere benzer pek çok böcek çeşidini tüketerek beslenmektedirler.

 Evde beslenen kara başlı iskete kuşu; keten tohumu, kenevir tohumu, aspur ve nijer tohumu, soyulmuş yulaf, kızıl ve ak darı gibi yiyecekleri tüketmektedirler. Neredeyse her bitkinin tohumu, onlar adına oldukça lezzet kaynağıdır. Bunun yanı sıra ufak boyutlu ay çekirdekleriyle de beslenmektedirler. Kara başlı iskete kuşları için en güzel ve en faydalı yem içeriği; taze olan yemdir. Bol türlü yem tercihi yapmak, onlar adına daha sağlıklı olacaktır. Bunun dışında, paket yem alınırken taze tohumların sağlanması da kuş sağlığı açısından gereklidir. Bu şekilde, kara başlı iskete kuşu çok sağlıklı bir şekilde beslenecektir.

 Saka Kuşunun Sesi

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 Saka kuşunun sesi çok özel olup, doğanın sunmuş olduğu en özel güzellikler içerisinde bulunmaktadır. Başka kuşlardan daha değişik bir sese sahip olan saka kuşları, nağmeli ve ince cilveli ötmeleri ile bilinmekte ve pek çok kişinin ilgisini çekmektedir. Genel olarak dinleyen kişinin keyif almasını sağlayan sesleri, insanları rahatsız etmeyecek çeşittendir. Bütün kuşlarda görüldüğü üzere saka kuşlarında yalnızca erkek olanları nağmeli şekilde öter. Bilhassa çiftleşme dönemlerinde saka kuşlarının erkekleri daha fazla ötmeye başlarlar.

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 Saka Kuşunun Özellikleri ve Türleri

 Saka kuşu ya da kara başlı iskete kuşu; Avrupa ve Asya'nın bir kısmında yaşamakta ve Türkiye çapında sadece Karadeniz bölgesinde görülmektedir. Yaklaşık olarak 11 ile 15 santimetre arasında değişiklik gösteren boyları bulunmaktadır. Koyu renkli kanatlara sahip olan bu kuşların, sarı tüyleri de vardır. Cıvıltılı, akışkan ve keyif veren sese sahip olan kara başlı iskete kuşları, bu ötmeleri ile dikkat çekmektedirler. Genel olarak karışık ve iğne yaprakları bulunan ormanlarda yaşamaktadırlar. Çoğu kez keten kuşu türleriyle beraber sürü şeklinde yaşadıkları da gözlenmektedir.

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#Kara Başlı İskete#Saka Kuşu