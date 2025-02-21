Kar tatili vermeyen Vali’ye kar topu

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Kar yağışı nedeniyle Erzincan'da 20 Şubat günü eğitime bir gün ara verildi. Öğrenciler, sosyal medya hesaplarından Vali Hamza Aydoğdu'ya mesaj atarak bugün de okulların tatil edilmesi talebinde bulundu. Öğrencilerin bu isteği, yağış etkisini kaybettiği için gerçekleşmedi.

Sabah saatlerinde kent merkezindeki Cumhuriyet Ortaokulu’nu ziyaret eden Vali Hamza Aydoğdu'nun yanına gelen öğrenciler, niçin okulları tatil etmediğini sordu. Vali de "Havalar çok güzel. Kar tatili falan boş verin. Üşümeyin, hadi dersinize girin" dedi. Bunun üzerine bahçede oynayan çocuklar, Erzincan Valisi’ne kar topu attı. Vali de öğrencilere karşılık verdi.