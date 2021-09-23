Kar nasıl oluşur? Kar hangi şartlarda yağar?

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Oluşturduğu beyaz örtü ile her sene kış mevsimine hayranlık uyandıran kar yağışı su taneciklerin aşırı soğuk ile karşılaşması sonucu meydana gelen bir yağış tipidir. Özellikle su taneciklerinin yağmura dönüşmeden kar haline gelmesi çok hızlı bir şekilde oluşmaktadır.

Kar Nasıl Oluşur?

Kar büyükten küçüğe herkes için eğlence kaynağı olan kış mevsimi sembolüdür. Bulutları oluşturan minik su tanelerinin soğuk hava ile karşılaşması sonucunda gerçekleşmektedir. Beyaz, parlak ve çoğunlukla altıgen şekilli buz kristallerinden oluşmaktadır. Ayrıca kar 0 derecenin altında su buharının yoğunlaşması sonucu oluşmaktadır.

Dağlara ve soğuk bölgelere düşen kar gerçekte donmuş sudur. Küçük donmuş su kristallerinden oluşmaktadır. Bir buz kristali veya kar tanesi yıldız şeklinde veya altıgen şeklinde atmosferden düşen buz kristallerinin bileşimi olmaktadır. Yeni yağmış olan kar güneş sıcaklığının yüzde 90'dan fazlasını atmosfere geri yansıtmaktadır.

Nehirler, denizler, göller ve göletlerde güneş ışınlarından dolayı sürekli bir buharlaşma gerçekleşmektedir. Su buharı atmosferdeki havadan daha hafif olmaktadır. Bu nedenle su buharı atmosfere yükselerek bulutlara dönüşmektedir. Yukarılara çıkıldıkça sıcaklık azalır ve havanın su buharı kapasitesi de azalmaktadır. Belirli bir yükseklikten sonra hava su buharı ile birlikte aşırı yüklenmektedir.

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Nem ve su buharı ile dolu havanın aşırı doymuş durumda olduğu bilinir. Hava daha fazla soğuduktan sonra ise su buharı kar parçalarına dönüşmektedir. Bu parçalar da birbiri ile birleşir ve kar kristallerini oluşturur. Havanın bu kar parçalarını taşıyamadığı durumlarda ise dünya üzerine kar yağışı başlar.

Kar Hangi Şartlarda Yağar?

Kar yağışının oluşması için havanın mutlaka belirli bir derece aralığında olması gerekir. Normalde gökyüzünden inen yağışın ilki hali kardır. Fakat yeryüzünün sıcak olması ile birlikte karın yeryüzüne ulaşması ile kar erir ve yağmur oluşur. Bu nedenle sıcaklığın değeri yağış türünü belirlemektedir.

Bulut ile yerin arasındaki hava sıcaklığı değerine göre yağış yağmur, kar veya karla karışık yağmur şeklinde yeryüzüne düşer. Karın yağması için gerekli olan sıcaklık değeri 0 derecedir. Fakat kar yağışının düştüğü yerdeki sıcaklık değerinin 0 olması şart değildir. Bazı durumlarda termometreler 4 ile 5 dereceyi gösterirken de kar yağdığı gözlemlenmiştir.