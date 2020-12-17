Kaptan nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Kaptan olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Deniz tutkunlarının en merak ettikleri mesleklerden birisi de kaptanlıktır. Her meslekte olduğu gibi kaptan olmak için de belirli şartların tamamlanması gerekmektedir.

Kaptan Nedir?

Küçük yattan büyük krüvazör gemilerine kadar pek çok deniz taşıtı bulunmaktadır. Deniz yollarında bulunan bu taşıtları kullanan kişilere kaptan adı verilmektedir. Ayrıca geminin seyrini gerçekleştiren kişilere verilen meslek unvanına da kaptan adı verilmektedir.

Kaptan Ne İş Yapar?

Deniz taşıtlarında pek çok kişi çalışmakta ve çalışan her kişinin farklı görevleri bulunmaktadır. Deniz taşıtlarını kullanma görevi ise kaptanların görevidir. Kaptanlar genellikle uzun yol kaptanı ve yakın yol kaptanı olarak ikiye ayrılmaktadır.

Kaptanlık sınıfa göre sahip olunan ve deniz aracının türüne göre kaptanın görevleri de birbirinden farklı olmaktadır. Genel olarak bakıldığında kaptanlar uygun ulaşım rotasını seçerek gemi ve diğer deniz araçlarını yönetmek ve ulaşımı sağlamak yaptıkları en önemli işlerden birisidir.

Kaptan Nasıl Olunur?

Kaptan olmak için bu alanda belirli bir eğitim alınması gerekir. Üniversitelerin dört yıllık Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği bölümünden lisans derecesi ile mezun olma şartı bulunmaktadır. Bu bölümden mezun olan kişiler staj dönemlerini tamamladıktan sonra Deniz Müsteşarlığının yaptığı Gemi Adamları Yeterlilik Sınavından başarılı bir şekilde geçilmesi gerekir. Tüm bu şartlar tamamlandıktan sonra kaptan olmak mümkündür.

Kaptan Olma Şartları Nelerdir?

Kaptan olmak için üniversitede ilgili bölüm okunduktan sonra staj yapılması ve Deniz Müsteşarlığının yaptığı sınava girilmelidir. Bu işlemler dışında kaptan olmak için bazı niteliklerinde bulundurulması gerekir. Bu nitelikler şunlardır:

- Problemlere yönelik alternatif çözümler üretebilmek ve eleştirel bir yaklaşıma sahip olmak

- Stresli iken doğru ve hızlı bir şekilde karar verebilmek

- Çalışanları yönetebilecek liderlik vasfına sahip olmak

- Uzun süreli seyahatleri yönetebilecek fiziksel yeterliliği göstermek

- Personel kaynakları yönetimi becerisine sahip olmak

- Sistemin nasıl çalışacağı, koşullar, işlemler ve çevre değişikliklerinde nasıl etkileneceğini belirleyebilecek sistem analizlerini yapabilmek

- Ekip yönetimini başarılı bir şekilde tamamlayabilmek

Kaptanın Görevleri Nelerdir?

Kaptanların sahip olduğu görev ve sorumluluklar şunlardır:

- Deniz araçlarını yönetmek

- Derinlik bulucu, telsiz, radar, şamandıra, deniz feneri kullanarak gemilere yön vermek

- Ulaşım rotasını hızlı bir şekilde seçebilmek

- Hava koşullarına göre navigasyonu ayarlamak

- Geminin ve gemideki ekipmanları emniyetli çalışabilmesi için denetimlerini sağlamak

- Hidrolik sıvısı, hava basıncı ve oksijenin yeterli olduğunu doğrulamak için göstergeleri okumak

- Günlük faaliyetlerin kayıtlarını tutmak

- Mürettebat ile güvenlik tatbikatları yapmak

- Motor, vinç, yangın söndürücü gibi ekipmanların bakımının yapıldığından emin olmak

Kaptan Maaşları Ne Kadar?

Kaptanların maaşları mesleki yeterliliğine, yol mesafesine, tecrübeye ve eğitime göre farklılık göstermektedir. Genel olarak bakıldığında ise kaptanların maaşları 5.000 TL ile 14.000 TL arasında değişmektedir.

Kaptan İçin İş İmkanları Nelerdir?

Günümüzde dünya taşımacılığının yüzde doksanı gemilerle yapılmaktadır. Bu nedenle kaptan mesleğini icra eden kişiler için pek çok iş imkanı bulunmaktadır. Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliğini okuyup kaptan olan kişiler deniz taşıtlarında kaptanlık mesleklerini icra edebilirler.

Kamu sektöründe ve özel sektörde deniz taşımacılığı şirketlerinde Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği bölümü mezunlarının kaptan olarak çalışabilme imkanları bulunmaktadır.