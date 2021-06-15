Kapora nedir, geri alınabilir mi? Kapora neden verilir?

Kapora, bir ürün karşılığında satın alma sözü verme durumudur. Kişiler alacağı herhangi bir ürünü kapora vererek kendisine özel olarak ayırt ettirebilir.

Kapora Nedir? Geri Alınabilir mi?

Değerli ürünler satın alınırken bazı şartlar oluşabiliyor. Ürünün herkese açık bir şekilde satılması durumu, müşteri potansiyelini arttırıyor. Kişiler herhangi bir ürünü alma sözü verebiliyor. Satıcılar genellikle yaşanan durumlarda, kişilerden kapora talep edebiliyor. Talep edilen kaporanın ne anlama geldiği bazı kişiler tarafından bilinmiyor. Kapora, ürünün alıcı tarafından kesin olarak satın alınacağını gösteren bir ödemedir. Yapılan ödemeyle birlikte, satıcı ürünün satışını geçici bir süre durdurur. Alıcı ile satıcı arasında bir süre anlaşması yapılır.

Yapılan süre anlaşmasında bir gün belirlenir ve belirlenen günde ürünün tüm ödemesi alıcı tarafından yapılır. Pek çok kişi verilen kaporanın geri alınıp alınmayacağı konusunda da meraklı olabiliyor. Kaporayı geri alabilmek için ürünle alakalı bir sorun yaşanması gerekiyor. Satılan ürün belirtilen özelliklerde olmadığı taktirde, alıcı kaporasını geri talep edebilir.

Kapora Neden Verilir?

İnternet üzerinden alışveriş yapmak kişileri için daha kolay görülüyor. Otomobil veya telefon gibi ürünler internet sitelerinde alıcılarını bekliyor. Satın almak isteyen kişiler, ürünleri satın almaya karar verdiğinde satıcılarla iletişime geçer. Kapora durumu sadece ürünler için geçerli değildir. Ev veya arsa gibi gayrimenkul satışlarında da kapora geçerlidir. Kapora, alıcının satın alma sözü vermesi olarak adlandırılır.

Alıcılar, satıcılara alacağından emin olduğunu göstermek adına kapora ödemesi yapar. Verilen kaporayla birlikte satıcılar ürünü veya gayrimenkulü satıştan kaldırır. Kapora, alıcılar tarafından satıcıları satın alma sözü olarak veriliyor. Belirlenen süre de ürünün alınmaması, kaporanın yanması anlamına geliyor. Kaporayı veren alıcılar, mutlaka söz verdiği tarihte ürünün kalan ödemesini yapması gerekiyor.

Kalan ödemeler alıcılar tarafından yapılmadığında, kapora devreden kalkıyor ve ürün tekrar satışa çıkıyor. Yaşanan kapora yanma durumunda alıcılar herhangi bir hak talep edemiyor. Alıcı ödediği kaporayı sözünü tutmadığı için geri alamıyor. Kaporalar kayıt altında tutulduğundan, alıcıların belirlediği gün içerisinde ödemenin kalanını yapması gerekiyor. Ödeme yapılmaması durumunda, kaporayı geri alma ihtimali bulunmuyor.