Kapora nasıl yazılır? Kapora kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

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Öğrenciler, eğitimciler, yazarlar ve de bu konuyla alakası olan bireyler yazı yazarken ve iletişim kurarken imla kurallarını büyük bir dikkatle araştırmaktadır. Bu doğrultuda "kapora" kelimesinin yazım şekli önem kazanmaktadır.

Kapora Nasıl Yazılır?

Günlük yaşam içerisinde en sık duyulan kelimelerden biri "kapora" olmaktadır. Bu durum sonucunda imla kuralları doğrultusunda bu kelimenin yazılış şeklini merak edenler bu kelimenin nasıl yazıldığı konusunu büyük bir ilgiyle araştırmaktadır. Kapora kelimesinin yazılış şekli " kapora" olmaktadır.

Kapora Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunmakta olan sözlükten arama yapıldığı takdirde doğru yazılış şekli merak edilen "kapora" kelimesinin, "kapora" şeklinde yazıldığı görülür.

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Fakat günlük hayatta pek çok insan "kapora" kelimesini "kaporo" şeklinde yazmakta ve telaffuz etmektedir. Kaporo şeklinde yapılan yazım son derece hatalı bir yazım biçimi oluşturmaktadır. Konun çok daha iyi anlaşılır olabilmesi için kelimenin cümle içinde doğru ve yanlış kullanımına örnekler verilmiştir.

- Arkadaşım araba almak için bir miktar kaporo ödedi. (Yanlış yazım)

- Beğendiğimiz o evi satın almak için bir miktar kapora verdim. ( Doğru yazım)