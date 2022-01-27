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Kapora nasıl yazılır? Kapora kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

Kapora nasıl yazılır Kapora kelimesinin TDKya göre doğru yazılışı..

Günlük hayatta iletişim çok önemli bir konudur. Doğru iletişimde ise imla kurallarının önemi çok büyüktür. Bu konuda TDK’nın rehber olduğu konularda insanlar kapora kelimesinin yazılış şeklini merak etmektedir. Kapora nasıl yazılır? Kapora kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı konu başlıklarını ayrıntılı bir şekilde derledik.

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Öğrenciler, eğitimciler, yazarlar ve de bu konuyla alakası olan bireyler yazı yazarken ve iletişim kurarken imla kurallarını büyük bir dikkatle araştırmaktadır. Bu doğrultuda "kapora" kelimesinin yazım şekli önem kazanmaktadır.

 Kapora Nasıl Yazılır?

 Günlük yaşam içerisinde en sık duyulan kelimelerden biri "kapora" olmaktadır. Bu durum sonucunda imla kuralları doğrultusunda bu kelimenin yazılış şeklini merak edenler bu kelimenin nasıl yazıldığı konusunu büyük bir ilgiyle araştırmaktadır. Kapora kelimesinin yazılış şekli " kapora" olmaktadır.

 Kapora Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

 Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunmakta olan sözlükten arama yapıldığı takdirde doğru yazılış şekli merak edilen "kapora" kelimesinin, "kapora" şeklinde yazıldığı görülür.

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 Fakat günlük hayatta pek çok insan "kapora" kelimesini "kaporo" şeklinde yazmakta ve telaffuz etmektedir. Kaporo şeklinde yapılan yazım son derece hatalı bir yazım biçimi oluşturmaktadır. Konun çok daha iyi anlaşılır olabilmesi için kelimenin cümle içinde doğru ve yanlış kullanımına örnekler verilmiştir.

 - Arkadaşım araba almak için bir miktar kaporo ödedi. (Yanlış yazım)

 - Beğendiğimiz o evi satın almak için bir miktar kapora verdim. ( Doğru yazım)

 

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