Kaplumbağa Türleri Ve Çeşitleri Nelerdir? Evde Hangi Kaplumbağa Nasıl Beslenir?

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Evlerde kedi, köpek ve kuşun yanı sıra özellikle kaplumbağa da son dönemlerde çok sık besleniyor. Düzenli olarak beslendiği zaman kaplumbağalar hem hazır besinler hem de doğal kaynaklar ile rahatlıkla beslenebilir. Asıl önemli olan ne tür besinler kullanılırsa kullanılsın en önemli olan konu ise hijyenik bir ortam yaratmaktır.

Kaplumbağa Türleri ve Çeşitleri Nelerdir?

Son zamanlarda evde beslenen hayvanlar arasında yer alan kaplumbağalar, sürüngen bir hayvan çeşididir. Özellikle de çocukların çok sevdiği bu sevimli hayvanlar, hem etçil hem otçul ve çok soğukkanlı bir şekilde beslenirler. Kaplumbağaların yaklaşık olarak 300'e yakın farklı çeşidi vardır. Kaplumbağalar suda ve karada yaşayan hayvanlar olmak üzere ikiye ayrılır. Karada yaşayan kaplumbağalar genellikle otçul beslenirler. Ama denizde yaşayan kaplumbağalar genellikle etçil olarak beslenirler. Pek çok farklı çeşidi bulunan kaplumbağaların türüne göre uygulanan diyet de farklılık gösteriyor. Örneğin, deniz kaplumbağaları genellikle küçük deniz canlıları ve yosunlarla beslenirler.

Evde kaplumbağa beslemeye karar verirseniz ona besin verirken birkaç küçük detaya dikkat etmeniz gerekir. Kaplumbağalara evde bakarken hangi besinleri vermeniz gerektiği kadar ona nasıl bir ortamda bakacağınız da çok önemlidir. Kaplumbağalar için oldukça hijyenik bir ortam yaratmanız gerekir. Bazı su kaplumbağalarının insanlarla birlikte yaşama konusunda çok daha uyumlu olduğu biliniyor. Bu nedenle de sizinle evde yaşamaktan mutluluk duyacak su kaplumbağası türleri ise;

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Afrikalı “Sideneck” Su Kaplumbağası: Bu tatlı su kaplumbağası ilk defa Doğu ve Güney Afrika’da keşfedildi. Gün içinde çok aktif olduklarından dolayı evcil hayvan olarak çok tercih edilebiliyorlar. Aynı zamanda nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvanlar arasında yer almadıkları için pek çok yerde kolay bir şekilde bulunabiliyorlar. Bu su kaplumbağaları, genellikle 25 yaşına kadar yaşayabiliyor ve yaklaşık olarak 20-30 santimetre boyuna kadar uzayabiliyorlar.

Orta Amerika “Ahşap” Kaplumbağa: “Ahşap” ya da “tahta” kaplumbağalar, genellikle Batı Meksika’da yaşarlar. Oradan Kosta Rika’ya kadar uzanan çok geniş bir yaşam alanı vardır. Ahşap kaplumbağanın da kendi içinde dört türü bulunur. Ama en çok karşılaşılan ise, desenli ahşap su kaplumbağasıdır. Tüm alt türler arasında tropik alanlarda en rahat yaşayan desenli kaplumbağalar ise, çizgilerinin özgün kırmızı rengi ile dikkat çeker. Evcil hayvan olarak beslendiği zaman duygusal ve akıllı yapıları ile ön plana çıkarlar.

Boyalı Su Kaplumbağası: Boyalı kaplumbağalar, en çok da Kuzey Amerika’da yaşar. Aynı zamanda da Güney Kanada’da ve Güney Meksika’da da bulunurlar.

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Hazar Göl Kaplumbağası: Ortadoğu’nun bağrından kopup gelen Hazar göl kaplumbağası, kabuğundaki sarı, yeşil ve krem rengi desenleri ile dikkat çeker.

Kırmızı Kulaklı Su Kaplumbağası: Ülkemizdeki petshop’larda çok sık karşımıza çıkabilecek su kaplumbağalarının kulaklarında, adından de anlaşılacağı gibi alev kırmızısı şeritleri bulunur. Memleketi Meksika olan kırmızı kulaklılar, aynı zamanda da çok iyi yüzücülerdir.

Evde Hangi Kaplumbağa Nasıl Beslenir?

Kaplumbağalar beslenirken bazı konulara çok dikkat edilmesi gerekir. Her ne kadar hazır besinler ile birlikte doğal besinler tüketse de ne kadar besin tüketeceği çok büyük bir öneme sahiptir. Bu konuda özellikle de bitki türlerini çok fazla tüketen kaplumbağaların sadece bu kaynaklarla beslendiği düşünülür. Ama bu düşünce doğru değildir. Protein kaynaklı farklı etçil besinlerin de verilmesi gerekir.

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Aynı zamanda dikkat edilmesi gereken konulardan birisi de kaplumbağaların daha sağlıklı beslenebilmesi için büyük ve sert besin kaynaklarının doğranarak ona verilmesi gerektiğidir. Çünkü kaplumbağaların yemek boruları çok küçüktür. Bu nedenle de boğulma tehlikesi ile zaman zaman karşı karşıya kalabilirler. Bu tehlikeden onları korumak için de dengeli bir şekilde küçük parçalara ayrılarak ona küçük parçalarla besinler verilir.