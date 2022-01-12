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Dünyanın en yavaş hareket eden hayvanları içerisinde kaplumbağalar yer alır. Aynı zamanda kabuğu ve görüntüsü ile beraber en değişik hayvan çeşitleri içerisinde bulunur. Tabii eğitim üzerinden özellikle omurgalı olup olmadığı önemli bir yere sahiptir.

Kaplumbağa Omurgalı mı Yoksa Omurgasız mıdır?

Kaplumbağalar kabukları bulunan ve aynı zamanda yumurtlayarak çoğalan bir canlı türüdür. Aynı zamanda su kaplumbağası gibi birçok değişik türü bulunur. Fizyolojik yapısı üzerinden ele alındığı vakit ise kaplumbağa omurgalı bir hayvandır.

Kaplumbağa Omurgalı mı?

Özellikle otluk alanlarda yaşayan kaplumbağalar omurgalı hayvan türleri içerisinde gelir. Oldukça yavaş hareket etmeleri ile beraber sırtlarında sert bir kabuğu bulunur. Aynı zamanda bu kabuğu yuvaları olarak kullanırlar. Bu doğrultuda Kaplumbağaların bütün farklı türleri üzerinden omurgalı hayvan olduklarını ifade etmek mümkündür.