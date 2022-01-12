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Kaplumbağa omurgalı mı yoksa omurgasız mıdır?

#Araştırma#Kaplumbağa#Kaplumbağa Omurgalı Mı
Kaplumbağa omurgalı mı yoksa omurgasız mıdır

Geniş bir yaşam alanı olması ile beraber kaplumbağalar en sevilen canlı türleri içerisinde gelir. Aynı zamanda kaplumbağaların omurgalı olup olmadığı yeni merak edilen konular arasında bulunuyor. Peki kaplumbağa omurgalı mı yoksa omurgasız mıdır detayları ile derledik.

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Dünyanın en yavaş hareket eden hayvanları içerisinde kaplumbağalar yer alır. Aynı zamanda kabuğu ve görüntüsü ile beraber en değişik hayvan çeşitleri içerisinde bulunur. Tabii eğitim üzerinden özellikle omurgalı olup olmadığı önemli bir yere sahiptir.

 Kaplumbağa Omurgalı mı Yoksa Omurgasız mıdır?

 Kaplumbağalar kabukları bulunan ve aynı zamanda yumurtlayarak çoğalan bir canlı türüdür. Aynı zamanda su kaplumbağası gibi birçok değişik türü bulunur. Fizyolojik yapısı üzerinden ele alındığı vakit ise kaplumbağa omurgalı bir hayvandır.

 Kaplumbağa Omurgalı mı?

 Özellikle otluk alanlarda yaşayan kaplumbağalar omurgalı hayvan türleri içerisinde gelir. Oldukça yavaş hareket etmeleri ile beraber sırtlarında sert bir kabuğu bulunur. Aynı zamanda bu kabuğu yuvaları olarak kullanırlar. Bu doğrultuda Kaplumbağaların bütün farklı türleri üzerinden omurgalı hayvan olduklarını ifade etmek mümkündür.

 

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