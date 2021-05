Kaplumbağa Ne Yer? Yavru Kaplumbağalar Nasıl Beslenir Ve En Çok Sevdiği Besinler Neler

Kaplumbağaların tüketebileceği birçok yiyecek bulunuyor.

Kaplumbağa Ne Yer?

Evde beslenen kaplumbağalar hem et hem de ot tüketebilen canlılardır. Bitkilerle et veya balık türü yiyecekler kaplumbağalara verilebilir. Her canlıda olduğu gibi kaplumbağaların da günlük protein ihtiyacı bulunur. Bu sebepten dolayı kaplumbağalara verilecek besinlerde %30 protein bulunmalıdır.

Kaplumbağaların tükettiği yiyecekler az çok bellidir. Herkesin merak ettiği bu konu birçok araştırma yapılmasına neden oluyor. Evlerine kaplumbağa alacak kişilerin nasıl besleneceği hakkında birçok bilgiye ulaşmak istiyor. Evde beslenen kaplumbağa türler küçük oldukları için çok fazla gıda tüketimi yapmazlar. Kaplumbağaların başlıca tükettiği bazı gıdalar şu şekildedir;

* Yumuşakça

* Kurt çeşitleri

* Cırcır böceği veya çekirge

* Küçük balık çeşitleri

Kaplumbağanın sağlıklı bir hayat sürebilmesi için tükettiği gıdaların içinde %30 protein olmalıdır. %30 dışında kalan yiyecekler de bitki türlerinden olabilir. Kaplumbağalar her ne kadar etçil görünse de birçok yeşil bitkiyi tüketmekten çok keyif alırlar. Yiyeceklerin dengesi sağlanarak hem et hem de bitki tüketen bir canlı türüdür. Kaplumbağalar beslenmesi sırasında dikkat edilmesi gerekir. Sürekli aynı gıdaların verilmesi ihtiyaç duyduğu besinleri alamamasına neden olacaktır ve bu durum gelişmesini engelleyecektir.

Yavru Kaplumbağalar Nasıl ve En Çok Sevdiği Besinler Neler

Kaplumbağaların ne tükettiği ve hangi yiyecekleri sevdiği kişilerin merak ettiği bir konudur. Evlerine kaplumbağa almayı düşünen kişiler ilk olarak bu konu hakkında araştırma yapıyor. Kaplumbağaya daha iyi bakmak adına tüm detayları öğreniyor. Kaplumbağaların her türlüsü hem etçil hem otçuldur. Birçok farklı besin kaynağını tüketebilen canlılardır. Havuç ve doğranmış lahanalar bu canlıların zevkle yediği yiyecekler arasında yer alıyor. Elma ve kavun yiyebilecekleri meyveler arasında yer alıyor. Tabi ki tüm bu yiyecekler doğranmış bir şekilde onlara verilmelidir.