Kaplan Türleri Ve Irkların Özellikleri Nelerdir? Özellikleri Türkiye'de Kaplan Var Mı?

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Kaplanlar kedigiller ailesine mensuptur. Etçil memeli hayvanlardan bir tanesi olan kaplanlar avlanarak beslenmektedirler. Büyük kedi türlerinden olan kaplanlar yırtıcı hayvanlar arasında yer almaktadır. Doğada süper avcı olarak nitelendirilirler.

Kaplan Türleri ve Irklarının Özellikleri Nelerdir?

1) Bengal Kaplanı

En sık görülen kaplan türlerinden bir tanesidir. Bengal kaplanının tam olarak bilimsel adı ise Conrad Gessner olarak bilinmektedir. Bengal Kaplanı nüfus yoğunluğu bakımından oldukça yaygındır. Bengal kaplanının derileri açık sarı ve siyah çizgiden oluşmaktadır. Kırmızıdan sarıya kadar da değişmektedir. Bengal kaplanının boyları 2.5 metreye kadar uzanmaktadır. Dişilerinin boyları ise 2 metre kadardır. Bengal kaplanlarının ortalama olarak ağırlıkları da 230 kilodur. Dişiler ise 180 kilo civarındadır. Süper avcı olarak bilinen bengal kaplanı tavşan, tavuskuşu, yaban domuzunu avlayarak genellikle beslenirler.

2) Hazar Kaplanı

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Hazar kaplanı Turan kaplanı olarak da bilinmektedir. Bilimsel adı ise Panthera Tigris olarak bilinir. En yaygın türlerden olan Bengal kaplanı türüne göre daha küçüktür. Hazar kaplanının tüyleri daha sık ve çizgileri soluk bir şekildedir. Gövde ve boyun altı kısımları da sarkık bir şekildedir. Renk olarak da Bengal kaplanına oldukça benzemektedir. Tek başına yalnız yaşayan hayvanlardan olan Hazar kaplanı yine tek başına avlanırlar. Yalnızca çiftleşme dönemlerinde erkek ve dişi yan yana görülür. Tam olarak Hazar kaplanının çiftleşme dönemi 20 ila 30 gün arasında değişmektedir.

3) Sibirya Kaplanı

Sibirya kaplanı da Amur kaplanı olarak bilinmektedir. Adından da anlaşılacağı üzere Sibirya'da yaşayan bir kaplan türüdür. Soğuk iklime karşı oldukça dayanıklıdır. Sibirya kaplanının bilimsel adı ise Panthera Tigris Altaica'dır. Tam olarak fiziksel özellikleri ile de 1 metre boyu vardır. Bazı türlerinin boyları 4 metreye kadar uzayabilmektedir. Oldukça büyük bir kaplan türü olan Sibirya kaplanının ortalama ağırlıkları ise 570 kilodur. Sibirya kaplanının ten rengi kahverengi ya da sarımsı şeklindedir. Özellikleri bakımında da gece görüşleri çok güçlüdür. Sibirya'da yer alan ormanlarda yaşayan Sibirya kaplanının dev patileri bulunmaktadır. Yaşadığı bölgede en güçlü hayvanlardan bir tanesidir.

4) Güney Çin Kaplanı

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Güney Çin Kaplanı Çin'in ormanlarında yaşayan bir hayvan türüdür. Panthera Tigris türlerinden bir tanesi olan Güney Çin Kaplanı nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıyadır. Doğal yaşam alanları olarak da dünya genelinde 30 tane kaldığı tahmin edilmektedir. Güney Çin Kaplanı en küçük kaplan türlerinden bir tanesidir. Ortalama olarak ağırlıkları ise 150 kilo olarak bilinmektedir. Dişilerinin ağırlıkları erkeklere göre daha düşüktür. Boy uzunlukları 2 metre ile 3 metre arasında değişmektedir.

5) Çinhindi Kaplanı

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Genellikle Kamboçya, Laos, Myanmar ve Tayland'da yaşayan bir kaplan türüdür. Çinhindi Kaplanının boyları 2.5 metre ile 2.85 metre arasında değişmektedir. Çinhindi kaplanının ortalama ağırlıkları da 150 ila 200 kilo arasında değişiyor. Çinhindi Kaplanı genellikle sambar geyiği ve yaban domuzunu avlayarak yetişirler. Aynı zamanda domuz geyiğini de avlarlar.

Özellikleri Türkiye'de Kaplan Var mı?

Türkiye'de tarihte kaplan yaşıyordu. Ancak günümüzde Türkiye'de kaplan türüne rastlanılmamaktadır. Türkiye tarihinde en son 1970 yılında 3 kaplan görülmüştü ve bu türlerin soyu tükenmiştir.