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Kapasite Nedir, Ne Anlama Gelir? Kapasite Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Kapasite Nedir, Ne Anlama Gelir Kapasite Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Türkçe dilindeki farklı anlamlara sahip olan her bir kelime oldukça önemlidir. Kapasitesi sözcüğü de önemli sözcüklerden biridir. Bireyler kapasite sözcüğünü gördüklerinde sözlüklerden yardım alabiliyor. Anlam bakımından araştırılan kapasite kelimesinin ne anlama geldiği çok merak ediliyor. Kapasite kelimesinin TDK sözlük anlamı detaylı olarak araştırılıyor. Kapasite nedir, ne anlama gelir? Kapasite kelimesinin TDK sözlük anlamı hakkında tüm detayları derledik.

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Günlük hayatta kullanılan kapasitesi kelimesinin birçok anlamı bulunuyor. Sözlüklerde yer alan sözcükler arasındadır. Kapasitesi kelimesi TDK'ya göre, bir şeyi içine alma ve kapsama gücü anlamındadır. 

 Kapasite Nedir, Ne Anlama Gelir? 

 Türkçe dili çok geniş kapsamlı olan diller arasındadır. Dil içerisinde bilinen kelimelerin anlamları farklı olabiliyor. Merak edilen kapasite kelimesinin neyi ifade ettiği araştırılabiliyor. Kapasite sözcüğü hakkında bilgi edinmek için birçok kaynak tercih edilebiliyor. Sözlüklere bakan kişiler, kapasite kelimesini kolayca bulabiliyor. Kapasite kelimesi, anlama ve kavrama yeteneği anlamında da kullanılabiliyor. Bir işletmenin üretim miktarı anlamına da sahip olan önemli bir kelime çeşididir.

  Kapasite Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı 

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 Anlamı merak edilen kapasite sözcüğü TDK'da da araştırılıyor. TDK'da yer alan anlamlar bireyler tarafından yakından takip ediliyor. Kapsamlı araştırmalar yapılarak kapasite sözcüğünün TDK'da yer alan karşılığı görülebiliyor. Merak edilen kapasite kelimesinin TDK'da yer alan anlamı, belli bir alana sığabilecek nesne sayısıdır. Sığdırma sınırı anlamına da sahip olan ve TDK'da farklı anlamları olan bir kelimedir.

 

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