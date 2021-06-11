Kaos ne demek? TDK'ya göre kaos kelimesinin anlamı nedir? Kaos sözlük anlamı

Kaos kökeni Fransızca olan ve Türkçede yerleşik olarak değerlendirilen sözcükler arasında geliyor. Özellikle taşıdığı anlamı ile beraber cümlede etkin bir karşılık sunar. Bu sebepten dolayı kendi anlamı bünyesinde en çok kullanılan kelime olduğunu da eklemek gerekir. Zira daha estetik ve vurgulu bir anlam sunuyor.

TDK'ya Göre Kaos Kelimesinin Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığı vakit Kaos kelimesinin belli başlı anlamı bulunmaktadır. Bu bağlamda hem gündelik yaşamda hem de evren üzerinden öne çıkar.

- Evrenin düzenden önceki yoksun ve uyumsuz durumu

- Karmaşa

- Karmaşık ya da kargaşa

Bu şekilde yaşanan bazı durumlar ve olaylar ile evren üzerinden meydana gelebilecek kargaşayı göstermektedir. Zaman içerisinde ise gelişen bu kelime Türkçede kargaşa üzerinden pek çok değişik yerde kullanmaktadır. Daha güçlü ve etkili bir vurgu yaptığı için özellikle değerlendirilen bir kelime olduğunu söylemek mümkün.

Cümle içerisinde veya tek başına kullanabilen kelimelerden biridir. Bu doğrultuda bir örnek vermek gerekirse şu şekilde yazılabilir;

‘’Şu an dünyadaki tüm ülkeler kaos halindedir.’’

Yukarıdaki örnekte olduğu gibi ülkelerin kargaşa içerisinde olduğu anlatılabilir.