Kanuni Sultan Süleyman kimdir? I. Süleyman dönemi savaşları ve olayları neler? Kanuni'nin hayatı, sözleri ve kişiliği

Kanuni Sultan Süleyman batı da "Muhteşem" lakabı almış bir padişahtır. Doğu'da ise oldukça adaletli ve kanunlara uyduğu gerekçesi ile "Kanuni" lakabını almıştır.

Kanuni Sultan Süleyman Kimdir?

Kanuni Sultan Süleyman 1494 yılında Trabzon'da dünyaya gelmiştir. Babası Yavuz Sultan Selim, annesi ise Ayşe Hafta Hatun'dur. Babasının ölümünden sonra tahta çıkmıştır.. 46 yıl Osmanlı imparatorluğunda padişah olarak kalmıştır. Padişahlık dönemi boyunca toplam da 13 kez sefere çıkmıştır. Bundan dolayı padişahlık yaşamının 10 yılı seferlerde geçmiştir. Osmanlı imparatorluğunun en uzun süre padişahlık yapmış kişisi olarak bilinir. Aynı zamanda en çok sefere çıkan padişah da Kanuni Sultan Süleyman'dır.

Hürrem Sultan, Gülfem Sultan, Fülane Hatun ve Mahidevran Sultan Kanuni Sultan Süleyman'ın eşleridir. Kanuni Sultan Süleyman'ın bu eşlerinden 11 tane çocuğu dünyaya gelmiştir.

Süleyman Dönemi Savaşları ve Olayları Neler?

1) Macaristan Seferi

Macaristan Seferi Kanuni Sultan Süleyman'ın ilk seferlerinden birisidir. Bu sefer sonucunda Macaristan toprakları Osmanlı imparatorluğu hakimiyeti altına girmiştir. Belgrad'ı da ele geçiren Kanuni Sultan Süleyman bu bölgeyi daha sonra Avrupa'ya düzenleyecek olan seferler için üs haline getirmiştir.

2) Mohaç Meydan Muharebesi

Süleyman bu savaştan sonra yarım kalan Macaristan topraklarını Mohaç'ta bozguna uğrattı. Böylece Orta Avrupa'da ki Osmanlı hakimiyeti iyice genişlemiş oldu.

3) Viyana Kuşatması

Macaristan'dan dönen Osmanlı ordusu Avusturya kralının isteği ile karşılaştı. Avusturya kralı Macaristan üzerinde hak iddia etmişti. Bunun üzerine Macar topraklarına akın düzenleyen Avusturya kralı Budin şehrini kuşatmıştı. Bunun üstüne ise Kanuni Sultan Süleyman tekrardan Macar topraklarına sefer düzenledi. Avusturya ordusundan Budin şehrini geri aldı. Daha sonra ise buradan aldığı cesaret ile birlikte Viyana şehrini kuşattı. Fakat Viyana kuşatması başarısızlık ile sonuçlandı. Bunun en önemli nedenleri arasında, ordunun yiyecek sıkıntısı çekmesi ve kış şartlarının ağırlaşması olarak görüldü.

4) Rodos'un Fethi

Kanuni Sultan Süleyman padişahlık dönemi boyunca deniz hakimiyetine de oldukça önem vermiştir. İlk deniz seferlerinden biri olarak Rodos'u fethetmek istedi. Doğu Akdeniz ve Anadolu'nun ticaret hakimiyetini sağlamak amacı ile Rodos'u Osmanlı donanması fethetti.

Kanuni Sultan Süleyman'ın Hayatı

Kanuni Sultan Süleyman 46 yıllık padişahlık dönemi geçirmiştir. Babası Yavuz Sultan Selim vefat ettikten sonra tahta varis olarak geçmiştir. Kanuni Sultan Süleyman Trabzon'da da vali olarak görev yapmıştır. Trabzon valiliğinden Osmanlı devletinin başına geçmiştir. Sütkardeşi olan Yahya Efendi ile çocukluk yıllarının önemli bir bölümünü geçirdi. Padişahlık dönemi boyunca en çok sefer yapan padişah oldu. Pek çok toprağı Osmanlı imparatorluğu topraklarına kattı.

Kanuni Sultan Süleyman'ın Sözleri ve Kişiliği

" Kılıcın yapamadığı işi adalet yapar. "

" Ben öldüğüm zaman bir elimi tabutun dışarısına bırakın ki, dünya padişahı olan Kanuni bile dünyadan eli boş gittiğini anlasınlar. "

Kanuni Sultan Süleyman oldukça adaletli bir kişiliğe sahipti. Oldukça keskin zekalı ve ileri görüşlü bir padişahtı.