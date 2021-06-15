Kantitatif nedir, ne anlama gelir? Kantitatif araştırma yöntemi nedir?

Kantitatif araştırma yöntemleri, yapılandırılmış anketlerden, kesin gerçekler ve rakamlar üreten müşteri anketlerine kadar uzanır. Ürünlerinizi veya hizmetlerinizi iyileştirmenize yardımcı olacak hızlı örnek veriler sağlar.

Kantitatif Nedir, Ne Anlama Gelir?

Büyük bir örneklem büyüklüğünden veri alma fikri, genel hedef pazarınızı temsil ettiği düşünülmesidir. Hala verimli bir pazar araştırması yöntemi arıyorsanız, sabit yanıt seçenekleri ve standartlaştırılmış yapıları nedeniyle nicel yaklaşımların çoğaltılması ve ölçeklendirilmesi nicel araştırmaya göre daha kolay olma eğilimindedir.

Örneğin, bir kahve dükkanı sahibi bir grup insana "ne sıklıkla kahve alıyorsunuz?" Diye sorabilir. Cevap verenlere potansiyel olarak aralarından seçim yapabilecekleri dört veya beş olası cevap verilecek ve cevaplarını detaylandırmaları için çok az şey verilecektir. Farklı müşteri türlerinin veya kişilerin görüşlerini karşılaştırmanın ve karşılaştırmanın iyi bir yoludur.

Nicel İş Araştırmasından Ne Öğrenebilirsiniz?

İşletmeler tarafından nicel iş araştırmasının kullanılmasının en popüler nedenlerinden bazıları şunlardır;

Potansiyel bir ürün veya hizmet için tüketici iştahını ölçmek isteyen araştırmacılar,

Marka teşhirini ve tüketici farkındalığını daha iyi anlamak,

Bir ürün veya hizmetin potansiyel pazar büyüklüğüne ilişkin makul bir yaklaşık değer sağlamak,

İdeal bir hedef demografi belirlemek,

Tipik bir tüketicinin satın alma davranışını anlamak,

Pazar eğilimlerini ve değişen modelleri belirlemektir.

Kantitatif Araştırma Yöntemi Nedir?

Kantitatif araştırma, ekiplerin ürün geliştirmeyi en iyi şekilde yönlendirmesine ve daha sonra maliyetli tasarım hatalarından kaçınmasına yardımcı olduğu için genellikle en iyi projelerin başından itibaren yapılır. Büyüyen işletmelerin hedef pazarlarının geniş bir örneğini elde etmelerine yardımcı olmak için en sık kullanılan kantitatif araştırma yöntemleri;

Kamuoyu Yoklamaları

Hedef pazarınızın belirli bir konudaki görüşlerini değerlendirmek için tasarlanan kamuoyu anketleri, marka, ürün ve kendi baskı noktaları, talepleri gibi konularda tüketici hissini ölçmek için popüler bir nicel anket formu olmaya devam etmektedir.

Anketler

İşletmeler, tek seferde veri yığınlarını toplayarak, temsili bir örneklemin sorgulanmasına dayalı gerekçeli varsayımlar yapar. Çoğu anket, katılımcılara her soru için bir dizi mevcut yanıt veren kapalı yanıtlardır. Herhangi bir pazar araştırması anketinin geçerliliği için gerçekten önemli olan şey, önyargıdan kaçınmaktır. Soruların hiçbir şekilde yönlendirildiği düşünülmemelidir.

Anketler Ve Sayımlar

Nüfus sayımı, tüm nüfus üzerinde yapılan muazzam bir araştırmadır ve sonuç olarak, düzenlemek zor ve pahalı olabilir. Böylesine geniş veri setlerine bağlı olan hükümetler için daha sıradan bir durumdur. Daha küçük örnek anketler, hem zaman hem de maliyet açısından yeni başlayan işletmeler için daha gerçekçi olabilir.

Sosyal Tutum Anketleri

Bazen işletmelerin inançlarını ve değerlerini karşılamak için gerçekten müşterilerini tanımaya ihtiyacı vardır. Bir sosyal tutum anketi gerçekten yararlı olabilir, size davranışları hakkında daha genel sorular sorma ve onlar için en önemli olan ortak değerleri ölçme fırsatı verir.

Kesitsel Çalışmalar

Belirli bir anda, hedef pazarınızın temsili bir örneğinden toplanan, belirli bir değişkenin gözlemlenmesini gerektiren bir çalışma türüdür.

Boylamsal Çalışmalar

Boylamsal bir çalışma, kesitsel bir çalışma ile aynı şekilde çalışır; tek fark, verilerin belirli bir süre boyunca hedef pazarınızın temsili bir örneğinden tekrar tekrar toplanmasıdır.

Göz önünde bulundurabileceğiniz başka birçok nicel araştırma yöntemi vardır. Fakat işletmenizin hedef müşterilerinize en iyi nasıl yaklaşacağına karar vermek için büyük ölçekli sayısal verilere ihtiyacı varsa, ürünlerinizi ve hizmetlerinizi genişletmek için en ideal analiz yöntemleri bunlardır.