Kantinlere okul gıdası logosu

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Bakanlıkların, sürecin sağlıklı yürütülebilmesi adına uzun süredir yürüttüğü çalışmalar neticesinde uygulamanın yeni eğitim-öğretim yılıyla birlikte hayata geçirilmesi planlanıyor. Okul Gıdası Logosu, ambalajlı gıdaların belirlenen besin kriterlerine uygunluğunun daha kolay anlaşılmasını ve öğrencilerin daha sağlıklı ürünlere ulaşmasını amaçlıyor. Özellikle şeker, tuz ve yağ oranları açısından belirlenen kriterleri karşılayan ürünlerin okul kantinlerinde satışına yönelik bir sistem oluşturuluyor.

İLK AŞAMADA 675 ÜRÜN

İlk etapta 675 ürün ‘Okul Gıdası Logosu’ alarak raflara girecek. Logonun tanıtım toplantısında konuşan Tarım ve Orman Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Gıda Kodeks ve Yem Mevzuatı Daire Başkanı Selim Kaplan, “Bu projede okul çağındaki çocuklarımız için 3 bakanlık ile bir arada çalışıyoruz. Çalışmalarımız elbette Okul Gıdası Logosu uygulamasından ibaret değil. İçme sütleri tebliğinde yakın zamanda bir değişiklik yapılacak. Bu ürünlerde şeker miktarını düşürdük ve yapay aroma vericiler yerine doğal aroma vericilerin kullanılmasını sağlıyoruz. Ayrıca tam buğday ununun yaygınlaşması için de bir çalışmamız var” dedi. Projeye destek veren Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk de şunları söyledi: “Vakıf olarak öncelikle böbrek sağlığının korunmasını gözetirken, dolaylı olarak toplum sağlığı için de önemli çalışmalar yürütüyoruz. Bu anlamda bu uygulamanın devrim niteliğinde bir değişime zemin oluşturacağını çok net söyleyebiliriz. Değerli Bakanlarımıza ve bürokratlarımıza bu önemli projeyi hayata geçirdikleri için teşekkür ediyorum.”

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YOĞURT DA VAR MEYVE DE...

* ‘Okul Gıdası Logosu’ kapsamında öne çıkan ürünler arasında şunlar yer alıyor:

* Mevsimine uygun taze meyveler,

* Çiğ tüketilebilen mevsim sebzeleri,

* En fazla 30 gramlık kuru meyve porsiyonları,

* En fazla 30 gramlık tuzsuz kuruyemişler,

* En fazla 250 ml taze sıkılmış meyve ve sebze suyu,

* Süt, yoğurt, ayran ve peynir çeşitleri,

* Tam buğday ekmeği,

* Yumurta,

* İçme suyu,

* Doğal mineralli su,

* Şekersiz sakızlar...