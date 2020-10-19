Kantinler açılıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzalı yazıda, okul kantinlerinin 13 Mart’tan itibaren kapalı kaldığı hatırlatıldı. Yüz yüze eğitimin başladığı ilkokullar ile 8 ve 12’nci sınıfların bulunduğu kurumlarda kantin gibi yerlerin 19 Ekim’den itibaren açılmasına karar verildi.

SINIRLI SAYIDA ÜRÜN SATILACAK

Okul kantinlerinde satılmasına izin verilen ürünler daraltılacak ve sınırlı sayıda ürünün satılmasına izin verilecek. Satışına izin verilecek bu ürünlerin neler olacağı ise henüz açıklanmadı. Sağlık Bakanlığı’nın çalışması sonucunda bu listenin netleşeceği öğrenildi.

KİRA BEDELLERİ YENİDEN DÜZENLENECEK

Okula az öğrencinin gelmesi, kantinlerde sınırlı ürün satılacak olması kantin işletmecilerinin cirolarını önemli ölçüde etkileyeceği için alınan her idari karar sonrası kira bedeli buna göre yeniden belirlenecek. Normalde kantinlerin kira bedelleri ‘muhammen bedel tespit komisyonu’ tarafından belirleniyordu. Pandemi dönemiyle sınırlı kalmak koşuluyla bu yerlerin kira bedelleri komisyon tarafından değil, okul idareleri tarafından MEB’in belirlediği usullere göre belirlenecek.

YENİ KİRALAMALARA İZİN VERİLMEYECEK

Kira bedelleri pandemi sürecinde yüz yüze eğitime devam eden öğrenci sayısı ve yüz yüze eğitime devam edilen gün sayısında yapılan değişiklikler doğrultusunda her idari karar sonrasında yeniden belirlenecek. Kantin işletmesi bulunmayan okul ve kurumlarda pandemi sürecinde kantin kiralama işlemleri yapılmayacak.