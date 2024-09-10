Kanseri yenen öğretmene öğrencilerden coşkulu karşılama

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Türkiye genelinde olduğu gibi Gaziantep’te de 2024-2025 eğitim-öğretim dönemi bin 490 okulda 34 bin öğretmen ve 750 bin öğrenci için çalan ilk ders ziliyle başladı. 2024-2025 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla öğrenciler uzun bir tatil sürecinin ardından okullarına, öğretmenlerine ve arkadaşlarına, öğretmenler de öğrencilerine kavuştu.
KANSERİ YENDİ, 7 AY SONRA ÖĞRENCİLERİNE KAVUŞTU
Öğrencilerine kavuşan öğretmenlerden biri de geçtiğimiz yıl karaciğer kanserine yakalanan ve bu hastalığı nedeniyle uzun dönem kemoterapi tedavisi gördüğü için okulundan ve öğrencilerinden uzak kalan 38 yaşındaki Seydi Vakkas Ceyhan oldu. Seydi Vakkas Ceyhan öğretmen de öğrencileri ve meslektaşları gibi bugün ilk ders zilinin çalmasıyla ders başı yaptı.
SEYDİ VAKKAS ÖĞRETMENE ÖĞRENCİLERİNDEN COŞKULU KARŞILAMA
Zorlu ve bir o kadar da yorucu tedavi süreci nedeniyle 7 ay boyunca okulundan ve çok sevdiği öğrencilerinden uzak kalan Seydi Vakkas öğretmen, bu süreçte ailesi, meslektaşları ve öğrencilerinden büyük destek gördü. Tamamlanan tedavisi sonucunda şifa bulan Ceyhan, 7 ay sonra çok sevdiği mesleğine dönmenin ve öğrencilerine kavuşmanın sevincini yaşadı. Seydi Vakkas öğretmen, okul koridorunda öğrencileri ve meslektaşları tarafından alkışlarla karşılandı. Okula girişinde duygu dolu anlar yaşayan Ceyhan, sevincini ise öğrenicilerine sarılarak paylaştı.
‘BENİ EN ÇOK ÜZEN VE YORAN ŞEY ÖĞRENCİLERİMDEN VE OKULUMDAN AYRI KALMAK OLDU’
Şifa bularak çok sevdiği mesleğine dönen ve öğrencilerine kavuşan Öğretmen Seydi Vakkas, “Geçtiğimiz Kasım ayında rutin kontroller sırasında hastalık teşhisi konulmuştu. Teşhis sonrasında doktorlarla yaptığım görüşmeler neticesinde önce ameliyat olmama karar verdiler. Gaziantep Şehir Hastanemizin başhekimi tarafından başarılı bir ameliyat sonrası tedavi süreci başladı. Kısa bir tedavi sürecinin sonunda çok şükür tekrar sağlığıma, öğrencilerime ve okuluma kavuştum. Bu süreçte bizi en çok üzen ve yoran şey öğrencilerimizden, okulumuzdan ayrı olmak oldu. Süreç zorlu olduğu için okulumuzun, öğretmen arkadaşlarımızın, ailemin çok büyük destekleri oldu. Bu süreçte onların vermiş olduğu destek benim bu hastalığı yenmemi sağladı elhamdülillah. Bu sürecin sonunda tekrar okula dönmek ve öğrencilerime kavuşmak beni çok mutlu etti” dedi.
Öğretmenlerinin tekrar okula dönmesine sevindiklerini belirten Seydi Vakkas öğretmenin öğrencileri ise büyük bir mutluluk yaşadıklarını söyledi.