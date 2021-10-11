Kanser Hücresi Nedir, Nasıl Çoğalır Ve Yok Edilir? Kanser Hücresinin Özellikleri Ve Yapısı

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Kanser tüm medeniyet toplumlarının bildiği ve yıllardır karşılaştığı bir hastalıktır. Fakat günümüzde teknolojinin de gelişmesiyle tıp alanına olumlu etkiler sağlamış ve bu hastalığın bile çözümleri bulunmuştur. Bu yüzden insanlar da başlarına gelen bu felaket hastalıkla baş etmeyi öğrenmiştir.

Kanser Hücresi Nedir?

Sözcük olarak kanser bir dokuda ya da organda bulunan hücrelerin düzensiz bir biçimde bölünüp çoğalmasıyla meydana gelir. Bu bölünme ve çoğalma da ur denilen kötü huylu kanser hücrelerini oluşturur. Kanser hastalığı vücudun çeşitli bölgelerinde hücrelerin kontrolsüz çoğalması sonucunda meydana gelen 100 adetten fazla hastalık kategorisini kapsamaktadır. Bu hastalık grubunda yer alan ve hastalığın artmasını sağlayan kontrolsüz hücrelere de kanser hücresi denmektedir.

Kanser Hücresi Nasıl Çoğalır?

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Genel itibariyle süreç bölünme kontrolünü kaybeden hücrelerin aralık vermeden artması yani çoğalması olarak tanımlanmaktadır.

Kanser hücrelerinin çoğalması hücre DNS'sında meydana gelen değişikliklerle ilgilidir. Elbette ki bu değişiklikler anormal hızda ve olumsuz yöndedir. Hücreler değişime ve hasar sonucunda da mutasyona uğramaktadır. Bu durum da kanser hücrelerinin hızlı bir şekilde artmasına ve belirli olan doku hücrelerinin de hızla çoğalmasına sebep olmaktadır. Kanser hücreleri bu şekilde çoğaldığında kanser hastalığının evreleri de ilerlemekte ve daha da olumsuz yöne sapmaktadır. Kanser hastalığından kurtulmak demek bu şekilde çoğalan kanser hücrelerinin artmasını engellemek anlamına gelmektedir.

Kanser Hücresi Nasıl Yok Edilir?

Kanser hücreleri kanser hastalığının çeşitli tekniklerle tedavi edilmesi sonucunda azaltmakta ve hatta zamanla zor bir süreçten sonra yok bile edilmektedir.

Kanser hücrelerinin azalması amacıyla vücuda uygulanan tedaviler arasında kemoterapi, radyoterapi ve immunoterapi gibi mevcut ve bilinen tedaviler gelmektedir.

Bu tedaviler apoptosis olarak bilinen tekniğe dayanmaktadır. Bu teknik sayesinde kaspaz adı verilen proteinler etkin hale getirilir. Bu sayede de kötü olan kanser hücreleri proteinlerin etkin hale gelmesiyle yok edilmektedir.

Kanser Hücresinin Özellikleri ve Yapısı

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Kanser hücresinin yapısı inatçı, güçlü ve çoğalmaya elverişlidir. Çünkü kanser hücreleri hızla artmakta ve vücuda hasar vermektedir. Hasar gören organların toparlanması zaman almaktadır. Hatta DNA kanser hücresiyle hasar gördüğünde onarılması imkansız görülmektedir.

Kanser hücresi yapısında durmadan çevre dokulara da yayılma kapasitesi göstermektedir. İlk başta vücudun bazı hücreleri durmadan bölünmeye başlamaktadır. Kanser ismi ise bu hücrelerin meydana getirdiği tüm hastalıklara verilen genel isimdir. Dünyada çok çeşitli kanser hastalığı türü bulunmaktadır. Örneğin akciğer kanseri, lenf kanseri, rahim kanseri, meme kanseri başlıca bilinen kanser hastalıklarıdır.

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Aynı zamanda bu kanser hücrelerinin sayısı çok fazladır. Milyonlarca ve hatta trilyonlarca denmektedir. Kanser hastalığından kurtulduktan bir süre sonra bile insan vücudunda tekrar tekrar ortaya çıkabilmektedir. Bu yüzden bireyler sürekli ve dönem dönem bu hastalığın tedavilerine maruz kalabilmektedir.

Kanser hücrelerinin özellikleri ise şöyle sıralanmaktadır:

Kanserli hücre değişimleri bünyesinde biriktirir.

Kanserli hücre hızlı hareket eder ve fazla büyüme özelliğine sahiptir.

Kanserli hücre her biri kendisine komşu diğer hücrelere oranla tehlikelidir.

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Kanserli hücrenin tümör oluşturmak için büyüme tekniği ise bölünmedir.