Kanıksamak nedir? Kanıksamak kelimesi ne demek? Kanımsamak TDK sözlük anlamı..

Kanıksama kelimesi, hem tek başına kullanılabilen hem de cümle içinde kullanılacak olan kelimeler içerisinde yer almaktadır. Özellikle manası itibari ile birçok farklı şekilde amacına uygun bir biçimde kullanılabilecek olan kelimelerden bir tanesidir. Diğer yandan ise sık karşılaşılan bir kelime olmasıyla birlikte anlamının tam olarak bilinmediği kelime gruplarından biri tanesi olduğunu da söylemek mümkündür.

Kanıksamak Kelimesinin Türk Dil Kurumu Sözlüğünde Karşılığı Nedir?

Kanıksamak kelimesi, günümüzde sıklıkla kullanılmakta olan bir kelime türüdür. Bu kelimeyi günlük yaşam içerisinde hemen hemen her alandan ya da her kişiden duymak mümkündür. Kanıksamak kelimesinin kökeni Süryanicedir. Türkçeye Süryaniceden geçmiş olan bir kelimeyi oluşturur. Kanıksamak kelimesi, Türk Dil Kurumu içerisinde; çok tekrarlama nedeni ile etkilenmez olmak, duruma alışmak manasında açıklanır. Bir diğer manasını da; bıkkınlık getirmek, ya da usanmak şeklinde açıklanmıştır.

Kanıksamak İle İlgili Olan Cümleler Nelerdir?

Kanıksamak ile ilgili çok sayıda cümle kurmak mümkündür. Bu kelime ile ilgili kurulabilen cümlelerden birkaç tanesi şu şekilde sıralanabilir:

Dedesinin ölümünü günden güne çok daha iyi kanıksıyor.

Onun yalanlarını artık kanıksamaya başladık.

Yalnızlığı kanıksayamıyorum.

Her gün bizi aramasını kanıksamıştık.

Geçen haftaki olaylardan sonra onun nasıl biri olduğunu kanıksamaya başladım.

Köpeğim, senin varlığını kanıksamış olmalı ki artık senden kaçmıyor.