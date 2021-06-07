Kanıksama nedir? Kanıksama tanımı ve TDK sözlük anlamı

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Kanıksama Nedir?

Kanıksama kelime hem sosyal medyada hem de gündelik hayatın içerisinde oldukça sıklıkla kullanılan kanıksamak kelimesi, uzun yıllardan buyana Türkçede kendisine yer bulmaktadır. Kanıksama nedir sorusunun yanıtı ise şu şekilde olmaktadır;

- Çok fazla tekrarlama nedeniyle etkilenmez hale gelmiş olmak, mevcut duruma alışmak demektir.

Kanıksama Tanımı ve TDK Sözlük Anlamı

Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre farklı anlamlar barındıran "kanıksamak" kelimesi, Türkçede tek başına ya da çeşitli cümleler ile birlikte kullanılabilir bir yapı barındırmaktadır. Kanıksama kelimesi, Türkçede çok fazla kullanımı söz konusu olan kelimelerden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kapsamda TDK'ye göre, "kanıksama" kelimesinin birden fazla anlamı olup bunlar şu şekilde olmaktadır;

- Kanıksamak işi

- Çok tekrarlama sebebiyle etkilenmez olmak, alışmak

Kanıksama kelimesinin çok daha kolay ve net bir şekilde anlaşılabilmesi adına bu kelimenin cümle içinde kullanımına bir örnek verilmesi gerekirse;

- İçinde bulunmakta olduğu durumu kanıksamış ve alışmış olduğumu düşünmek bile beni yeterince endişelendiriyor.